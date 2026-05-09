Aquidauana e Anastácio registram o maior volume de chuva do estado

Ao todo foram mais de 130 mm de chuva nas últimas 24 horas que deixaram as cidades com diversos pontos de alagamento
Chuva em Anastácio neste sábado (09) / O Pantaneiro
As fortes chuvas que atingiram Aquidauana e Anastácio nas últimas 24 horas provocaram transtornos, queda brusca nas temperaturas e o adiamento da tradicional Festa da Farinha, principal evento cultural de Anastácio.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, Claudio Alviço, os dois municípios registraram aproximadamente 132,6 milímetros de chuva, o maior volume acumulado entre as cidades de Mato Grosso do Sul neste período.
Além da grande quantidade de chuva, a população também sentiu uma mudança drástica no clima. As temperaturas despencaram mais de 10°C entre a sexta-feira (08) e este sábado (09), trazendo um cenário típico de inverno para a região pantaneira. A previsão é de que o Dia das Mães, neste domingo (10), seja de tempo gelado, com temperaturas baixas durante a manhã e à noite.
Por questões de segurança, a Prefeitura de Anastácio decidiu adiar a realização da Festa da Farinha. O evento, considerado o maior da cidade, reúne milhares de pessoas e movimenta o comércio local, especialmente ambulantes, empreendedores e comerciantes.
A decisão ocorreu após o forte temporal atingir a região na noite de sexta-feira, trazendo riscos à estrutura do evento e à segurança do público. Chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes podem causar problemas como curto-circuito em equipamentos elétricos, queda de estruturas metálicas, deslizamento de tendas, além de aumentar o risco de acidentes com pisos escorregadios e descargas elétricas.
O adiament também levou em consideração a preservação da integridade física de trabalhadores, equipes técnicas, artistas e visitantes que participariam das festividades.
Mesmo diante dos transtornos, moradores destacam a importância da chuva para amenizar o longo período de estiagem e o calor intenso que vinha sendo registrado nas últimas semanas na região.
Oportunidades
Meteorologia
Termômetros variam entre 18°C e 28°C e há possibilidade de temporais e ventos fortes
Maio Amarelo
A palestra atendeu a um pedido direto do próprio Conselho, com objetivo central foi colocar em pauta a segurança
Estratégia
Recursos serão destinados à saúde, turismo e pavimentação urbana
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