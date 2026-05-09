Aquidauana e Anastácio registram o maior volume de chuva do estado

Chuva em Anastácio neste sábado (09) / O Pantaneiro

As fortes chuvas que atingiram Aquidauana e Anastácio nas últimas 24 horas provocaram transtornos, queda brusca nas temperaturas e o adiamento da tradicional Festa da Farinha, principal evento cultural de Anastácio.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, Claudio Alviço, os dois municípios registraram aproximadamente 132,6 milímetros de chuva, o maior volume acumulado entre as cidades de Mato Grosso do Sul neste período.

Além da grande quantidade de chuva, a população também sentiu uma mudança drástica no clima. As temperaturas despencaram mais de 10°C entre a sexta-feira (08) e este sábado (09), trazendo um cenário típico de inverno para a região pantaneira. A previsão é de que o Dia das Mães, neste domingo (10), seja de tempo gelado, com temperaturas baixas durante a manhã e à noite.

Por questões de segurança, a Prefeitura de Anastácio decidiu adiar a realização da Festa da Farinha. O evento, considerado o maior da cidade, reúne milhares de pessoas e movimenta o comércio local, especialmente ambulantes, empreendedores e comerciantes.

A decisão ocorreu após o forte temporal atingir a região na noite de sexta-feira, trazendo riscos à estrutura do evento e à segurança do público. Chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes podem causar problemas como curto-circuito em equipamentos elétricos, queda de estruturas metálicas, deslizamento de tendas, além de aumentar o risco de acidentes com pisos escorregadios e descargas elétricas.

O adiament também levou em consideração a preservação da integridade física de trabalhadores, equipes técnicas, artistas e visitantes que participariam das festividades.

Mesmo diante dos transtornos, moradores destacam a importância da chuva para amenizar o longo período de estiagem e o calor intenso que vinha sendo registrado nas últimas semanas na região.