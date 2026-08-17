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Saúde animal

Aquidauana e Anastácio seguem com vacinação antirrábica nesta semana

Ações percorrem diferentes bairros dos dois municípios; fique por dentro do calendário

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/08/2026 às 08:55

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Campanhas reforçam que a raiva é uma doença grave e que pode ser fatal, mas pode ser totalmente prevenida por meio da vacinação / Ilustrativa

A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos segue nesta semana em Aquidauana e Anastácio, com ações realizadas em diferentes pontos dos dois municípios. A iniciativa busca facilitar o acesso dos tutores e ampliar a proteção dos animais contra a raiva, doença grave que pode ser fatal.

Em Aquidauana, a programação desta semana começa nesta terça-feira (18), com atendimento no ESF (Estratégia de Saúde da Família) Santa Terezinha e no ESF São Pedro. Na quarta-feira (19), a vacinação será realizada no ESF Pinheiro e no ESF Jardim Aeroporto. Na quinta-feira (20), as equipes estarão na Associação de Moradores da Vila Eliane e no ESF JAM (Posto de Saúde da Estevão). Encerrando a programação da semana, na sexta-feira (21), os pontos de vacinação serão a Rodoviária de Aquidauana e a Associação de Moradores da Vila Paraíso. Os atendimentos acontecem sempre das 07h às 11h e das 13h às 17h.

A campanha é promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, e é destinada a cães e gatos.

Em Anastácio, a vacinação antirrábica também prossegue nesta semana, paralelamente às ações do Agosto Verde, campanha voltada à conscientização e prevenção da leishmaniose visceral. Além da imunização contra a raiva, os cães poderão realizar gratuitamente o teste rápido para detecção da leishmaniose, permitindo ampliar o diagnóstico e as orientações aos tutores.

Nesta segunda-feira (17), a vacinação ocorre no ESF Benta Vieira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Na terça-feira (18), as equipes estarão no ESF Altos da Cidade, nos mesmos horários. Na quarta-feira (19), o atendimento será realizado no ESF Rodrigo Queiroz, das 16h às 20h. Já na quinta-feira (20), a ação acontece no Campo do Seduc, das 08h às 11h e das 13h às 16h. No domingo (23), a programação será encerrada nesta etapa na Praça Garibaldi, das 08h às 12h.

A orientação das secretarias municipais de Saúde é que os tutores procurem o ponto de atendimento mais próximo e levem os animais para receber a imunização nas datas previstas. A vacinação em dia é uma das principais formas de prevenção da raiva e contribui também para a proteção da saúde pública.

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