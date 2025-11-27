Aquidauana e Anastácio têm 38 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira

As oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços, indústria e setor rural, com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou, nesta quinta-feira (27), 38 vagas de emprego distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços, indústria e setor rural, com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
01 Agente funerário – tanatopraxista
08 Auxiliar de linha de produção
05 Carregador e descarregador de caminhões
01 Estoquista
01 Gerente de farmácia
01 Operador de caixa
01 Vendedor interno
01 Visual merchandiser
Vagas para PCD:
(sem vagas informadas nesta atualização)
Vagas regionais (rural/outras cidades)
03 Carbonizador
03 Campeiro na pecuária
01 Capataz
03 Cozinheiro geral
05 Pedreiro
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
A Casa do Trabalhador reforça que informações por telefone são restritas à confirmação de disponibilidade das vagas, pelo número (67) 3241-5652. Para participar dos processos seletivos, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e avaliação de perfil.
As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Semana começa com 28 vagas de emprego em Aquidauana
Aquidauana abre 27 vagas de emprego nesta terça-feira
Aquidauana oferece 34 vagas de emprego nesta segunda-feira
Educação
O prazo terminará até as 23 horas e 59 minutos de 4 de dezembro
Educação
Vagas são para disciplinas de 2026, com bolsas de até R$ 1.850
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS