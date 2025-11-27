Acessibilidade

27 de Novembro de 2025 • 08:26

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 38 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira

As oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços, indústria e setor rural, com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais

Da redação

Publicado em 27/11/2025 às 08:22

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou, nesta quinta-feira (27), 38 vagas de emprego distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços, indústria e setor rural, com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

01 Agente funerário – tanatopraxista

08 Auxiliar de linha de produção

05 Carregador e descarregador de caminhões

01 Estoquista

01 Gerente de farmácia

01 Operador de caixa

01 Vendedor interno

01 Visual merchandiser

Vagas para PCD:
(sem vagas informadas nesta atualização)

Vagas regionais (rural/outras cidades)

03 Carbonizador

03 Campeiro na pecuária

01 Capataz

03 Cozinheiro geral

05 Pedreiro

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

A Casa do Trabalhador reforça que informações por telefone são restritas à confirmação de disponibilidade das vagas, pelo número (67) 3241-5652. Para participar dos processos seletivos, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e avaliação de perfil.

As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

