Aquidauana e Anastácio têm 45 vagas abertas nesta sexta-feira

As oportunidades contemplam diversos setores, incluindo comércio, indústria e área rural
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana anunciou nesta sexta-feira (17) a disponibilidade de 45 vagas de emprego distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades contemplam diversos setores, incluindo comércio, indústria e área rural.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo/financeiro
08 Auxiliar de linha de produção
03 Descarregador de carvão
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
01 Operador de caixa
01 Recepcionista/secretária
03 Vendedor interno
01 Vendedor porta a porta
Vagas regionais (rural/outras cidades)
01 Campeiro
03 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente, para atualização dos dados e verificação do perfil profissional.
A Casa do Trabalhador ressalta que as oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
