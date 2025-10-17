Acessibilidade

17 de Outubro de 2025 • 13:05

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 45 vagas abertas nesta sexta-feira

As oportunidades contemplam diversos setores, incluindo comércio, indústria e área rural

Da redação

Publicado em 17/10/2025 às 10:20

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana anunciou nesta sexta-feira (17) a disponibilidade de 45 vagas de emprego distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades contemplam diversos setores, incluindo comércio, indústria e área rural.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 Atendente de conveniência

01 Auxiliar administrativo/financeiro

08 Auxiliar de linha de produção

03 Descarregador de carvão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

01 Operador de caixa

01 Recepcionista/secretária

03 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

Vagas regionais (rural/outras cidades)

01 Campeiro

03 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente, para atualização dos dados e verificação do perfil profissional.

A Casa do Trabalhador ressalta que as oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores.

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

