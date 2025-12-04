Acessibilidade

04 de Dezembro de 2025

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 46 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

As vagas abrangem setores como indústria, comércio, serviços e atividades agropecuárias

Da redação

Publicado em 04/12/2025 às 08:57

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta quinta-feira, 4 de dezembro, 46 vagas de emprego abertas para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades em áreas rurais e outras cidades da região. As vagas abrangem setores como indústria, comércio, serviços e atividades agropecuárias.

Entre as vagas locais, estão oportunidades para auxiliar de linha de produção (08), carregador e descarregador de caminhões (05), garçom (03), ajudante de forneiro (02), ajudante de obras (02) e borracheiro (02). Também estão disponíveis vagas para agente funerário (tanatopraxista), auxiliar técnico de controle de qualidade, empregado doméstico, gerente de farmácia, recepcionista secretária, técnico em enfermagem, técnico químico, vendedor interno e visual merchandiser.

Na área rural e cidades próximas, há vagas para carbonizador (03), campeiro na pecuária (03), cozinheiro geral (03), pedreiro (05), trabalhador rural (02) e capataz (01). Também há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre a disponibilidade de cada vaga podem ser obtidas pelo telefone 3241-5652, mas os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto para atualização cadastral e verificação de perfil profissional.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

