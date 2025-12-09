Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira

As funções abrangem diferentes setores e níveis de experiência
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador divulgou nesta terça-feira, 9 de dezembro, 47 vagas de emprego abertas para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades em áreas rurais e cidades da região. As funções abrangem diferentes setores e níveis de experiência.
Entre as vagas locais, estão disponíveis: agente funerário (1), ajudante de forneiro (2), auxiliar de linha de produção (8), ajudante de obras (2), carregador e descarregador de caminhões (5), empregado doméstico (1), garçom (3), gerente de farmácia (1), recepcionista secretária (1) e visual merchandiser (1).
Na área rural e em outras cidades da região, as oportunidades são para carbonizador (3), campeiro na pecuária (3), capataz (1), cozinheiro geral (3), pedreiro (5), servente de obras (8) e trabalhador rural (2). Também há vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).
A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre a disponibilidade podem ser obtidas pelo telefone 3241-5652, mas os interessados devem comparecer presencialmente ao posto para atualização cadastral e verificação de perfil profissional.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Governo de MS reforça parceria com Exército na proteção da fronteira
Exército abre inscrições para militares temporários no CMO
Exército abre processo seletivo para motoristas em Aquidauana
Oportunidade
Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (67) 99288-6283. As vagas são limitadas
Corumbá
O motociclista W. L. N. S., de 21 anos, relatava dores intensas no braço direito, com suspeita de fratura no punho, além de diversas escoriações pelo corpo.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS