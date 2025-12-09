Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta terça-feira, 9 de dezembro, 47 vagas de emprego abertas para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades em áreas rurais e cidades da região. As funções abrangem diferentes setores e níveis de experiência.



Entre as vagas locais, estão disponíveis: agente funerário (1), ajudante de forneiro (2), auxiliar de linha de produção (8), ajudante de obras (2), carregador e descarregador de caminhões (5), empregado doméstico (1), garçom (3), gerente de farmácia (1), recepcionista secretária (1) e visual merchandiser (1).



Na área rural e em outras cidades da região, as oportunidades são para carbonizador (3), campeiro na pecuária (3), capataz (1), cozinheiro geral (3), pedreiro (5), servente de obras (8) e trabalhador rural (2). Também há vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).



A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre a disponibilidade podem ser obtidas pelo telefone 3241-5652, mas os interessados devem comparecer presencialmente ao posto para atualização cadastral e verificação de perfil profissional.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

