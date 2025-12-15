Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira

A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas conforme a demanda dos empregadores
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador divulgou nesta segunda-feira, 15 de dezembro, 47 vagas de emprego para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades na área rural e em municípios da região.
Entre as vagas locais, estão disponíveis: ajudante de forneiro (3), auxiliar de linha de produção (10), ajudante de obras (8), carregador e descarregador de caminhões (5), empregada doméstica (1), garçom (3), atendente de consultório médico (1), pedreiro (5) e visual merchandiser (1).
Na área rural e em outras cidades, há oportunidades para carbonizador (3), campeiro na pecuária (5), capataz (1), cozinheiro geral (1) e trabalhador rural (1). A Casa do Trabalhador destaca que também há vagas direcionadas a Pessoas com Deficiência (PCD).
A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas conforme a demanda dos empregadores. Informações sobre disponibilidade são fornecidas pelo telefone 3241-5652, mas os interessados devem comparecer presencialmente para atualização cadastral e verificação de perfil profissional.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
