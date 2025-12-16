Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego nesta terça-feira

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta terça-feira, 16 de dezembro de 2025, a abertura de 47 vagas de emprego para moradores de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades contemplam funções urbanas e rurais, com diferentes perfis profissionais.
Entre as vagas locais, estão disponíveis: agente funerário (1), auxiliar de linha de produção (8), ajudante de obras (2), carregador e descarregador de caminhões (5), empregada doméstica nos serviços gerais (1), garçom (3), atendente de consultório médico (1) e visual merchandiser (1).
Nas vagas regionais, destinadas à área rural e a outras cidades, há oportunidades para carbonizador (3), campeiro na pecuária (3), capataz (1), cozinheiro geral (3), servente de obras (12) e trabalhador rural (2). Também há vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD).
A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre disponibilidade podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652, porém os interessados devem comparecer presencialmente à unidade para atualização cadastral e verificação do perfil profissional.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, em Aquidauana.
