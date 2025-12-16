Acessibilidade

16 de Dezembro de 2025 • 14:51

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego nesta terça-feira

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores

Da redação

Publicado em 16/12/2025 às 09:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta terça-feira, 16 de dezembro de 2025, a abertura de 47 vagas de emprego para moradores de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades contemplam funções urbanas e rurais, com diferentes perfis profissionais.

Entre as vagas locais, estão disponíveis: agente funerário (1), auxiliar de linha de produção (8), ajudante de obras (2), carregador e descarregador de caminhões (5), empregada doméstica nos serviços gerais (1), garçom (3), atendente de consultório médico (1) e visual merchandiser (1).

Nas vagas regionais, destinadas à área rural e a outras cidades, há oportunidades para carbonizador (3), campeiro na pecuária (3), capataz (1), cozinheiro geral (3), servente de obras (12) e trabalhador rural (2). Também há vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD).

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre disponibilidade podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652, porém os interessados devem comparecer presencialmente à unidade para atualização cadastral e verificação do perfil profissional.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, em Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira

• Aldeia Bananal recebe oficina de salgados do projeto de geração de emprego e renda

• Aquidauana e Anastácio têm 48 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Promoção em saúde

Cerimônia celebra formatura de agentes comunitários em Aquidauana

Espaço literário

Projeto transforma geladeiras velhas em bibliotecas e promove cidadania

Esporte

Cristo Rei FC realiza confraternização esportiva em Aquidauana

Atleta de Aquidauana conquista título no vôlei de praia nacional

Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira

Semana começa com previsão de 39ºC e chuva em Aquidauana

Esporte

Atleta de Aquidauana conquista título no vôlei de praia nacional

Publicidade

Clima

Semana começa com previsão de 39ºC e chuva em Aquidauana

ÚLTIMAS

Pecuária

Mato Grosso do Sul se consolidada como exemplo em recuperação de pastagens

Estado prioriza a pecuária de baixo carbono e agropecuária sustentável, equilibrando produção, competitividade e conservação ambiental

Refis

Multas do Procon/MS podem ser pagas com desconto de até 45%

O parcelamento pode ser feito em até 60 vezes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo