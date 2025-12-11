Aquidauana e Anastácio têm 48 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta quinta-feira (11), 48 vagas de emprego para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades na área rural e em outras cidades da região.



Entre as vagas locais, estão: agente funerário (1), ajudante de forneiro (2), auxiliar de linha de produção (8), ajudante de obras (2), carregador e descarregador de caminhões (5), empregada doméstica (2), garçom (3), atendente de consultório médico (1) e visual merchandiser (1).



Nas vagas regionais e rurais, há oportunidades para carbonizador (3), campeiro na pecuária (3), capataz (1), cozinheiro geral (3), pedreiro (5), servente de obras (8) e trabalhador rural (2). A Casa do Trabalhador informa também que há vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).



A unidade lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre disponibilidade são fornecidas pelo telefone 3241-5652, mas os interessados devem comparecer pessoalmente para atualização do cadastro e verificação do perfil profissional.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

