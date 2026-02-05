Acessibilidade

05 de Fevereiro de 2026

Meteorologia

Aquidauana e Anastácio vivem mais um dia instável com previsão de chuvas

Os institutos de meteorologia mantêm alertas para a região, em função do alto volume de chuvas previsto e do já saturado solo dos últimos dias

Da redação

Publicado em 05/02/2026 às 07:30

Atualizado em 05/02/2026 às 08:54

Nível do Rio Aquidauana nesta manhã de quinta-feira / O Pantaneiro

A população de Aquidauana e Anastácio deve se preparar para um dia de tempo instável e chuvas significativas nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro. De acordo com os principais centros de meteorologia, a previsão indica a continuidade do tempo úmido e com grande potencial para precipitações fortes e volumosas em toda a região.

Em Aquidauana, a previsão é de céu nublado a encoberto durante todo o dia, com pancadas de chuva a qualquer hora. Os acumulados podem ser elevados, especialmente no período da tarde e noite, com possibilidade de temporais acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento. As temperaturas devem variar entre 22°C e 30°C, com alta umidade relativa do ar.

Para Anastácio, o cenário é muito similar. A expectativa é de muitas nuvens e chuva persistente, que pode vir a ser intensa e contínua em alguns momentos. Há risco de acumulados significativos em curto espaço de tempo, o que demanda atenção para possíveis alagamentos em áreas mais vulneráveis. A mínima prevista é de 23°C e a máxima de 31°C.

Os institutos de meteorologia mantêm alertas para a região, em função do alto volume de chuvas previsto e do já saturado solo dos últimos dias. A Defesa Civil dos dois municípios orienta a população a evitar áreas de risco, como margens de rios e córregos, e a redobrar a atenção no trânsito. A previsão é de melhora gradual a partir da sexta-feira, dia 6.

