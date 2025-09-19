Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 10:50

Aquidauana é apontada entre os 15 ecossistemas de inovação mais promissores do país

A avaliação foi feita pelo consultor internacional de negócios e inovação Daniel Leipnitz

Da redação

Publicado em 19/09/2025 às 09:41

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana foi incluída em uma lista nacional que destacou 15 ecossistemas de inovação a serem acompanhados em 2025. A avaliação foi feita pelo consultor internacional de negócios e inovação Daniel Leipnitz, que divulgou a relação nesta semana em suas redes sociais e no perfil da comunidade @cidadeinovadora.

Na publicação, Leipnitz afirmou que a escolha não foi aleatória, mas baseada em movimentos já em andamento que tendem a se fortalecer nos próximos anos. No caso de Aquidauana, ele destacou a proximidade com o Pantanal e as possibilidades de desenvolvimento em bioeconomia, turismo sustentável e soluções ambientais.

O consultor ressaltou que ecossistemas de inovação não estão apenas nas capitais ou em polos consolidados, mas também em cidades médias e interiores que vêm se reorganizando e criando novas oportunidades a partir de suas características locais.

Segundo o professor Tiago Calves, coordenador do Ecossistema Inovaqui de Aquidauana, o avanço é resultado de ações conjuntas entre diferentes instituições. Ele citou o apoio da Prefeitura de Aquidauana, que criou a Secretaria de Gestão Estratégica (SEGEST), liderada por Alexandre Périco, e a parceria com o Sebrae no Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em conjunto com o Governo do Estado.

Entre as ações realizadas estão oficinas gratuitas, palestras e atividades voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo local, oferecidas pela Sala do Empreendedor. O movimento também tem recebido apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), sob a coordenação do secretário Ricardo Senna e da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação.

De acordo com Tiago Calves, a meta é consolidar Aquidauana como referência em inovação no interior do Brasil por meio da integração entre poder público, instituições de ensino, empreendedores e comunidade.

O Ecossistema Inovaqui é formado por universidades, Sebrae, Governo do Estado, empreendedores e representantes do poder público, com foco em soluções sustentáveis, fortalecimento da bioeconomia e geração de oportunidades ligadas ao Pantanal.

