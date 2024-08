Aquidauana é destaque em Mato Grosso do Sul e exemplo para o Brasil

Monumento de Aquidauana

O município de Aquidauana, localizado em Mato Grosso do Sul, apresentou dados relevantes em diversos setores, conforme revelado pelo censo de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento traz um panorama do território, população, educação, economia, saúde e meio ambiente, apontando os desafios e conquistas do município em âmbito estadual e nacional.

Em 2022, Aquidauana se destacou pelo seu vasto território, ocupando uma área de 17.087,021 km², sendo o 4º maior entre os 79 municípios do estado e o 67º entre os 5.570 municípios do Brasil. No mesmo ano, a população foi registrada em 46.803 habitantes, o que resultou em uma densidade demográfica de 2,74 habitantes por km². Em termos populacionais, a cidade ocupa a 9ª posição no estado e a 691ª no país. Quanto à densidade, Aquidauana aparece na 58ª posição estadual e 5.228ª posição nacional, evidenciando sua baixa concentração populacional em relação à sua grande extensão territorial.



No campo educacional, Aquidauana apresentou uma taxa de escolarização de 97,6% para crianças entre 6 e 14 anos em 2010, ocupando a 30ª posição entre os municípios do estado e a 2.733ª no Brasil. Já o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2021 apontou para um desempenho moderado, com uma nota de 4,8 nos anos iniciais e 4,7 nos anos finais do ensino fundamental na rede pública. Comparado a outros municípios de Mato Grosso do Sul, Aquidauana ficou nas posições 50 e 22 para os anos iniciais e finais, respectivamente. No cenário nacional, essas posições foram de 4.015 e 2.824, evidenciando que o município ainda possui desafios significativos na área da educação.



No campo econômico, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Aquidauana em 2021 foi de R$ 25.007,82. No estado, isso colocou a cidade na 73ª posição, e na 2.617ª em relação a todos os municípios do Brasil. O percentual de receitas externas em 2023 foi de 79,44%, colocando Aquidauana na 45ª posição estadual e 3.821ª nacional. Em 2023, a cidade contabilizou um total de R$ 320.045.550,87 em receitas realizadas e R$ 321.018.096 em despesas empenhadas, ocupando as posições 11ª e 9ª no estado, respectivamente, e 516ª e 509ª no Brasil.

Na área da saúde, a taxa de mortalidade infantil em Aquidauana foi de 5,76 para cada 1.000 nascidos vivos, colocando a cidade na 66ª posição do estado e na 3.842ª nacional. As internações por diarreia foram de 62 para cada 1.000 habitantes, destacando a cidade em uma posição relativamente alta (29ª estadual e 895ª nacional). Esses números indicam um alerta em relação à qualidade dos serviços de saúde, especialmente no controle de doenças relacionadas à infraestrutura sanitária.

Em relação ao meio ambiente, Aquidauana teve 28,2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, posicionando-se em 20º lugar no estado e 3.201º no país. Além disso, 96% das vias públicas urbanas estão arborizadas, um destaque positivo, ocupando a 38ª posição no estado e 748ª nacional. No entanto, apenas 15,3% dos domicílios urbanos têm urbanização adequada, como calçadas, pavimentação e meio-fio, posicionando o município no 21º lugar no estado e 2.256º no Brasil.

Desafios e oportunidades para a nossa cidade

Os dados revelam que, apesar de Aquidauana ter uma grande extensão territorial e um baixo índice de densidade populacional, o município enfrenta desafios consideráveis, especialmente nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. O baixo desempenho no IDEB e o número significativo de internações por diarreia são indicativos de setores que demandam maior atenção. Por outro lado, a arborização urbana e a manutenção de receitas consideráveis demonstram que a cidade possui potencial para melhorias e desenvolvimento.

O censo de 2020, fornecido pelo IBGE, ajuda a traçar um quadro claro das prioridades e oportunidades para Aquidauana nos próximos anos. Ao enfrentar essas questões, o município poderá continuar crescendo e se desenvolvendo em diversas áreas, beneficiando diretamente seus habitantes e fortalecendo sua presença no estado e no país.