Aquidauana é destaque no Circuito de Futsal Escolar da FEEMS

A Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade conquistou o 2º lugar com a equipe feminina sub-14 e o 3º lugar com a equipe masculina sub-14
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
O município de Aquidauana esteve presente no pódio da segunda etapa do 4º Circuito de Futsal Escolar da Federação Escolar de Esporte de Mato Grosso do Sul (FEEMS), realizado no último fim de semana em Bodoquena.
Representando a cidade, a Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade conquistou o 2º lugar com a equipe feminina sub-14 e o 3º lugar com a equipe masculina sub-14.
Os times são compostos por estudantes do município e tiveram a coordenação da técnica Giovana Fernandes e da auxiliar técnica Karina Keller.
A participação dos atletas contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O prefeito Mauro do Atlântico e o secretário Wellington Moresco destacaram a importância da representação do município na competição e parabenizaram os estudantes, a escola, os pais e a comissão técnica pelo resultado.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
BR-419
Veículo foi destruído pelas chamas
Economia
Agropecuária está aquecida e deve sustentar crescimento da economia
Direitos
Pedido foi feito pela Defensoria Pública de MS em favor de mãe moradora de Miranda
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS