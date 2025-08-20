Aquidauana é destaque no Circuito de Futsal Escolar da FEEMS

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O município de Aquidauana esteve presente no pódio da segunda etapa do 4º Circuito de Futsal Escolar da Federação Escolar de Esporte de Mato Grosso do Sul (FEEMS), realizado no último fim de semana em Bodoquena.



Representando a cidade, a Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade conquistou o 2º lugar com a equipe feminina sub-14 e o 3º lugar com a equipe masculina sub-14.



Os times são compostos por estudantes do município e tiveram a coordenação da técnica Giovana Fernandes e da auxiliar técnica Karina Keller.



A participação dos atletas contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O prefeito Mauro do Atlântico e o secretário Wellington Moresco destacaram a importância da representação do município na competição e parabenizaram os estudantes, a escola, os pais e a comissão técnica pelo resultado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!