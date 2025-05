Aquidauana e municípios de MS poderão recuperar recursos federais

Assessoria ERIPDF

Aquidauana e outros municípios de Mato Grosso do Sul receberam nesta semana a notícia de que poderão pleitear recursos federais não pagos entre os anos de 2019 e 2022, que até então eram considerados perdidos. O valor corresponde a emendas parlamentares e verbas de ministérios em áreas como saúde, infraestrutura, segurança, esportes e cultura.



O levantamento foi realizado pela equipe do Escritório de Relações Institucionais e Políticas no Distrito Federal (ERIPDF), que identificou os saldos a receber de cada um dos 79 municípios sul-mato-grossenses. A planilha com os valores disponíveis foi apresentada aos prefeitos durante uma reunião ocorrida nesta terça-feira (19), em Brasília.



“Em conjunto com a bancada federal, nossa equipe do escritório aqui de Brasília mapeou todos os restos a pagar que estavam considerados perdidos. Com esse levantamento, os prefeitos podem agora solicitar os recursos para seus municípios”, afirmou Waldenir Moka, secretário-executivo do ERIPDF.



A possibilidade de recuperação dos valores foi viabilizada por meio da aprovação, pelo Governo Federal, de uma rubrica no orçamento da União de 2025, que destina cerca de R$ 4 bilhões ao pagamento de fundos represados no período entre 2019 e 2022.



De acordo com Cecília Vale, assessora especial do ERIPDF, muitos gestores municipais desconheciam a existência desses recursos. “A adesão dos prefeitos está sendo importante, ainda mais porque não tinham o conhecimento destes valores”, destacou.



O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, reforçou que o trabalho do escritório do Governo de Mato Grosso do Sul em Brasília segue a diretriz de gestão municipalista adotada pelo governador Eduardo Riedel. “O escritório de representação de MS em Brasília está lá para atuar nas demandas do Estado, mas também para atender os 79 municípios sul-mato-grossenses”, declarou.



Waldenir Moka complementou que o Governo do Estado dará apoio técnico aos prefeitos. “Aqui os prefeitos terão o apoio, o braço do Governo de Mato Grosso do Sul, unindo forças com a nossa bancada federal, para orientar e solucionar os trâmites burocráticos do recebimento destes restos a pagar”.

