Aquidauana é palco do primeiro workshop de educação para a conservação do Pantanal brasileiro

Professor Pablo Salomão / O Pantaneiro

Em um esforço pioneiro para promover conscientização e cuidado com o ecossistema do Pantanal, Aquidauana sediou o inaugural "Workshop de Educação para a Conservação do Pantanal" neste sábado, dia 19.

O evento, organizado com a intenção de capacitar e educar as comunidades locais, se desenrolou ao longo de uma sessão de 6 horas no campus do IFMS (Instituto Federal de MS). O workshop atraiu participantes entusiasmados de várias áreas de atuação.

O workshop, teve início com uma sessão matinal repleta de palestras esclarecedoras. Entre os temas cativantes abordados estavam "Conhecendo o Coletivo Paxixi", conduzido por Lucas Vendimiati; "Explorando Aventuras com o Catálogo IFMS", conduzido por Pablo Teixeira; "Entre Fios e Tecelagem: Produção, Uso e Apropriação da Faixa Paraguaia no Pantanal de MS - Uma Proposta para o Patrimônio Cultural", apresentado por Cláudia Medeiros; e "O Pantanal e Sua Biodiversidade: Uma Perspectiva Ecológica, Evolutiva e Criativa!", ministrado pela Dra. Daniella França, Coordenadora de Educação Ambiental na Chalana Esperança.

O programa envolvente do workshop também incluiu um intervalo de lanche comunitário, preparando o terreno para uma sessão vespertina esclarecedora. As discussões giraram em torno de tópicos como Impactos Antrópicos no Pantanal, liderado por Heideger Nascimento, um Biólogo e Coordenador de Mídias na Chalana Esperança; "Águas que Falam", apresentado por Tainara Alencar, uma Bióloga e Educadora Ambiental; "Desmistificando Fake News no Mundo Animal: Desvendando a Natureza Selvagem", por Dra. Daniella França; "Pokémons e o Metaverso: Como e Por Que Reconectar Crianças com a Natureza", com Tainara Alencar mais uma vez no palco; "Inspiração para Reconexão com a Natureza", facilitado por Andreza Abreu, uma Bióloga e Educadora Ambiental; e, finalmente, uma apresentação sobre "Comunicação Estratégica: Educação por Meio de Imagens", por Heideger Nascimento.

A agenda abrangente do workshop visou enriquecer não apenas a compreensão da ecologia intricada do Pantanal, mas também fomentar um profundo senso de responsabilidade para com sua preservação. Ao proporcionar uma plataforma para as comunidades locais adquirirem conhecimento e insights, o evento demonstrou um compromisso sólido em garantir o futuro sustentável desse precioso habitat natural.

À medida que o dia chegava ao fim, os participantes partiram com uma apreciação renovada pela biodiversidade única do Pantanal e pelo papel que desempenham em sua conservação. O sucesso deste workshop inaugural abre caminho para empreendimentos futuros na educação e inspiração das comunidades para protegerem o Pantanal para as gerações vindouras.