Aquidauana Ã© pioneira em MS ao oferecer tratamento de DTM com osteopatia pelo SUS

A osteopatia, por meio de tÃ©cnicas manuais especÃ­ficas, atua na identificaÃ§Ã£o da origem das disfunÃ§Ãµes, promovendo o equilÃ­brio do organismo como um todo / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, tem se destacado como pioneira em Mato Grosso do Sul ao ofertar o tratamento de Disfunção Temporomandibular (DTM) com abordagem osteopática na Atenção Primária à Saúde. A iniciativa, conduzida pela cirurgiã-dentista Thayana Caroline Oliveira Monteiro em parceria com o osteopata Leonardo Coppoli, representa um avanço significativo na oferta de cuidados mais integrais e resolutivos à população.

O serviço amplia as possibilidades terapêuticas para pacientes que enfrentam dores na articulação da mandíbula, cefaleias frequentes, estalos ao abrir a boca, além de dificuldades na mastigação e outras limitações funcionais. O atendimento segue um protocolo estruturado de quatro sessões, priorizando a escuta qualificada e a avaliação individualizada de cada paciente. Os atendimentos acontecem na ESF Cândido Pinheiro.

A cirurgiã-dentista Thayana Caroline Oliveira Monteiro destaca a importância da iniciativa: “É um cuidado que vai além do sintoma, buscando entender a causa da dor e oferecer um tratamento mais completo ao paciente.”

A osteopatia, por meio de técnicas manuais específicas, atua na identificação da origem das disfunções, promovendo o equilíbrio do organismo como um todo. O objetivo é melhorar a mobilidade das estruturas envolvidas, reduzir dores e desconfortos e restabelecer a função adequada da articulação temporomandibular.

“A osteopatia permite olhar o corpo como um todo, contribuindo para resultados mais duradouros e melhora significativa na qualidade de vida”, afirma o osteopata Leonardo Coppoli.

Além do alívio dos sintomas, o tratamento proporciona ganhos importantes na qualidade de vida, contribuindo para o bem-estar físico e emocional dos pacientes. A abordagem também reduz a necessidade de intervenções medicamentosas contínuas ou procedimentos mais invasivos, fortalecendo um cuidado mais humanizado e eficiente dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como ter acesso ao atendimento

Os pacientes interessados em realizar o tratamento devem procurar a sua Estratégia de Saúde da Família (ESF) de referência. O acesso ao serviço ocorre mediante avaliação e triagem realizada pelo cirurgião-dentista da unidade, que fará o encaminhamento conforme a necessidade identificada.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a inovação e a qualificação da Atenção Primária, ampliando o acesso a tratamentos especializados dentro da rede básica de saúde e promovendo um cuidado mais humanizado e resolutivo para a população aquidauanense.

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