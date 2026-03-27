Acessibilidade

27 de MarÃ§o de 2026 • 17:31

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
SaÃºde

Aquidauana Ã© pioneira em MS ao oferecer tratamento de DTM com osteopatia pelo SUS

Abordagem integra cirurgia-dentista e osteopata em protocolo de 4 sessÃµes na ESF CÃ¢ndido Pinheiro; atendimento Ã© acessado por meio das unidades de saÃºde do municÃ­pio

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 14:28

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A osteopatia, por meio de tÃ©cnicas manuais especÃ­ficas, atua na identificaÃ§Ã£o da origem das disfunÃ§Ãµes, promovendo o equilÃ­brio do organismo como um todo / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, tem se destacado como pioneira em Mato Grosso do Sul ao ofertar o tratamento de Disfunção Temporomandibular (DTM) com abordagem osteopática na Atenção Primária à Saúde. A iniciativa, conduzida pela cirurgiã-dentista Thayana Caroline Oliveira Monteiro em parceria com o osteopata Leonardo Coppoli, representa um avanço significativo na oferta de cuidados mais integrais e resolutivos à população.

O serviço amplia as possibilidades terapêuticas para pacientes que enfrentam dores na articulação da mandíbula, cefaleias frequentes, estalos ao abrir a boca, além de dificuldades na mastigação e outras limitações funcionais. O atendimento segue um protocolo estruturado de quatro sessões, priorizando a escuta qualificada e a avaliação individualizada de cada paciente. Os atendimentos acontecem na ESF Cândido Pinheiro.

A cirurgiã-dentista Thayana Caroline Oliveira Monteiro destaca a importância da iniciativa: “É um cuidado que vai além do sintoma, buscando entender a causa da dor e oferecer um tratamento mais completo ao paciente.”

A osteopatia, por meio de técnicas manuais específicas, atua na identificação da origem das disfunções, promovendo o equilíbrio do organismo como um todo. O objetivo é melhorar a mobilidade das estruturas envolvidas, reduzir dores e desconfortos e restabelecer a função adequada da articulação temporomandibular.

“A osteopatia permite olhar o corpo como um todo, contribuindo para resultados mais duradouros e melhora significativa na qualidade de vida”, afirma o osteopata Leonardo Coppoli.

Além do alívio dos sintomas, o tratamento proporciona ganhos importantes na qualidade de vida, contribuindo para o bem-estar físico e emocional dos pacientes. A abordagem também reduz a necessidade de intervenções medicamentosas contínuas ou procedimentos mais invasivos, fortalecendo um cuidado mais humanizado e eficiente dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como ter acesso ao atendimento

Os pacientes interessados em realizar o tratamento devem procurar a sua Estratégia de Saúde da Família (ESF) de referência. O acesso ao serviço ocorre mediante avaliação e triagem realizada pelo cirurgião-dentista da unidade, que fará o encaminhamento conforme a necessidade identificada.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a inovação e a qualificação da Atenção Primária, ampliando o acesso a tratamentos especializados dentro da rede básica de saúde e promovendo um cuidado mais humanizado e resolutivo para a população aquidauanense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Clima

Calor e pancadas de chuva marcam a sexta-feira em Aquidauana, prevÃª Inmet

Gravidez

Projeto MÃ£e Coruja Ã© iniciado no CRAS I em Aquidauana

Plantio

Escola estadual recebe apoio para cultivo de hortaliÃ§as em Aquidauana

Horta escolar do distrito de CamisÃ£o recebe manutenÃ§Ã£o

Escola de CamisÃ£o integra horta escolar ao modelo de ensino em tempo integral

Horta solidÃ¡ria alimenta instituiÃ§Ãµes em Aquidauana

Cidade

MutirÃ£o Cidade Limpa comeÃ§a pela Vila Pinheiro em Aquidauana

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quinta-feira

ÃšLTIMAS

SaÃºde

Bonito inicia aplicaÃ§Ã£o de fumacÃª para combater o Aedes aegypti

O objetivo do serviÃ§o Ã© reduzir a populaÃ§Ã£o de mosquitos adultos, especialmente as fÃªmeas

ProteÃ§Ã£o

Conselho Tutelar de AnastÃ¡cio inaugura nova sede e amplia estrutura de atendimento

EspaÃ§o foi reorganizado para oferecer mais conforto e melhores condiÃ§Ãµes Ã  populaÃ§Ã£o; unidade agora funciona na Rua Pastor Ariano

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo