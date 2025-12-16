Acessibilidade

16 de Dezembro de 2025 • 14:54

Aquidauana é ponto central em plano nacional de proteção à fauna na BR-262

As intervenções no trecho que inclui Aquidauana contemplam uma série de estruturas de proteção

Da redação

Publicado em 16/12/2025 às 13:13

O envolvimento de instituições locais, como o IHP sediado em Aquidauana, garante que as ações considerem o conhecimento técnico-científico e as particularidades ecológicas da região / Divulgação/Instituto Homem Pantaneiro

Diferentes instituições públicas e privadas participaram, no último dia 4 de dezembro em Campo Grande, de uma reunião pública para discutir o Plano de Mitigação e Redução de Impactos à Fauna na rodovia BR-262, com foco no trecho crítico entre Aquidauana e Corumbá, que corta o Pantanal sul-mato-grossense. O encontro marcou a apresentação oficial das medidas que já estão em execução pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para preservar a vida silvestre e aumentar a segurança viária.

O plano, considerado o primeiro do gênero no Pantanal e uma potencial referência nacional, é resultado de uma construção coletiva liderada pelo Observatório Rodovias Seguras para Todos – consórcio que reúne organizações como o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), ICAS, SOS Pantanal e Onçafari. Representando o IHP, a dra. em Ecologia Grasiela Porfírio destacou o caráter pioneiro da iniciativa: “Este é o primeiro Plano de Mitigação para o Pantanal e ainda tem potencial para ser uma referência nacional”.

As intervenções no trecho que inclui Aquidauana contemplam uma série de estruturas de proteção: 160 quilômetros de cercamento, associados a dezenas de passagens de fauna inferiores, adaptações em pontes e bueiros, além de pontes artificiais de dossel específicas para fauna arborícola, placas de sinalização, radares de controle de velocidade e jump-outs (escapamentos para animais que eventualmente adentrem a pista).

No momento, já estão em execução obras em 18 trechos (cerca de 85 km cercados), com a implantação de 10 novas passagens de fauna, 22 bueiros adaptados, 44 pontes, 20 radares, 8 jump-outs, 7 pontes de dossel e 58 acessos com gradil metálico.

O diretor de Planejamento e Pesquisa do DNIT, Luiz Guilherme Rodrigues de Mello, reafirmou o compromisso da autarquia: “O plano será uma grande proposta. É uma forma de sermos transparentes e comunicar à sociedade tudo que está sendo desenvolvido aqui na rodovia”. A rodovia BR-262, pela sua localização e características, registra alta concentração de travessias de animais, o que exige intervenções urgentes para reduzir atropelamentos e acidentes.

Um dia antes da reunião, em 3 de dezembro, foi realizada uma visita técnica ao trecho para monitorar as espécies e verificar in loco os dispositivos de proteção já instalados. A bióloga Fernanda Abra, da Via Fauna, ressaltou o caráter exemplar da iniciativa: “A BR-262/MS está sendo uma grande vitrine. Pretendemos levar todo esse conhecimento e essa expertise para muitas outras rodovias do país”.

Além da instalação das estruturas, o plano prevê monitoramento contínuo para avaliar a redução de atropelamentos e os impactos positivos na fauna pantaneira. O envolvimento de instituições locais, como o IHP sediado em Aquidauana, garante que as ações considerem o conhecimento técnico-científico e as particularidades ecológicas da região, integrando desenvolvimento e conservação em um dos biomas mais icônicos do Brasil.

