Aquidauana e região enfrentam semana de calor intenso na última semana do ano

Parte do estado está sob atenção devido às altas temperaturas, com alerta emitido para o risco de hipertermia / Agência Brasil
A última semana do ano chega com calor intenso e tempo firme em Aquidauana e em boa parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros devem seguir elevados nos próximos dias, com temperaturas máximas variando entre 34°C e 38°C na região, sensação térmica podendo ultrapassar os 40°C. O céu permanece predominantemente ensolarado, com baixa probabilidade de chuvas significativas até o final do ano.
Parte do estado está sob atenção devido às altas temperaturas, com alerta emitido para o risco de hipertermia, especialmente para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores que atuam sob exposição direta ao sol.
Especialistas recomendam uma série de cuidados para minimizar os efeitos do calor extremo. É essencial aumentar a ingestão de água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas ou com alta concentração de açúcar, que podem contribuir para a desidratação.
A proteção solar é fundamental. Recomenda-se o uso de protetor solar com fator de proteção alto, reaplicado a cada duas horas, além de chapéus, bonés e roupas leves e claras, que ajudam a refletir o calor. O período entre as 10h e as 16h deve ser evitado para atividades ao ar livre e exposição direta ao sol.
Em ambientes internos, manter portas e janelas abertas para promover ventilação, usar ventiladores ou, quando possível, ar-condicionado. É importante nunca deixar crianças, idosos ou animais domésticos dentro de veículos estacionados, nem mesmo por curtos períodos, devido ao rápido aumento da temperatura interna.
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil reforçam que, em caso de mal-estar, tontura, dor de cabeça intensa, náusea ou sintomas de desidratação, a pessoa deve ser levada imediatamente para um local fresco e ventilado, receber hidratação e, se necessário, procurar atendimento médico.
A previsão indica que as altas temperaturas devem seguir dominando o cenário na região até o início de 2026, com possibilidade de chuvas isoladas e rápidas apenas em alguns pontos, sem alívio significativo para o calor.
