Acessibilidade

26 de Dezembro de 2025 • 23:36

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana e região enfrentam semana de calor intenso na última semana do ano

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 21:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Parte do estado está sob atenção devido às altas temperaturas, com alerta emitido para o risco de hipertermia / Agência Brasil

A última semana do ano chega com calor intenso e tempo firme em Aquidauana e em boa parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros devem seguir elevados nos próximos dias, com temperaturas máximas variando entre 34°C e 38°C na região, sensação térmica podendo ultrapassar os 40°C. O céu permanece predominantemente ensolarado, com baixa probabilidade de chuvas significativas até o final do ano.

Parte do estado está sob atenção devido às altas temperaturas, com alerta emitido para o risco de hipertermia, especialmente para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores que atuam sob exposição direta ao sol.

Especialistas recomendam uma série de cuidados para minimizar os efeitos do calor extremo. É essencial aumentar a ingestão de água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas ou com alta concentração de açúcar, que podem contribuir para a desidratação.

A proteção solar é fundamental. Recomenda-se o uso de protetor solar com fator de proteção alto, reaplicado a cada duas horas, além de chapéus, bonés e roupas leves e claras, que ajudam a refletir o calor. O período entre as 10h e as 16h deve ser evitado para atividades ao ar livre e exposição direta ao sol.

Em ambientes internos, manter portas e janelas abertas para promover ventilação, usar ventiladores ou, quando possível, ar-condicionado. É importante nunca deixar crianças, idosos ou animais domésticos dentro de veículos estacionados, nem mesmo por curtos períodos, devido ao rápido aumento da temperatura interna.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil reforçam que, em caso de mal-estar, tontura, dor de cabeça intensa, náusea ou sintomas de desidratação, a pessoa deve ser levada imediatamente para um local fresco e ventilado, receber hidratação e, se necessário, procurar atendimento médico.

A previsão indica que as altas temperaturas devem seguir dominando o cenário na região até o início de 2026, com possibilidade de chuvas isoladas e rápidas apenas em alguns pontos, sem alívio significativo para o calor.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Sexta-feira terá calor e chance de chuva em Aquidauana

Luto

Marcus Calonga falece na véspera de Natal em Aquidauana

Aquidauana

Paróquia de Aquidauana realiza duas missas de Natal nesta noite

Celebrações acontecerão hoje (25) na Igreja Matriz e Comunidade Sagrada Família às 19 horas

Aquidauana

GETAM recolhe 9 motos durante operação de Natal em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

Bicicleta furtada em supermercado é recuperada horas depois em Aquidauana

ÚLTIMAS

Luto

Comerciante conhecido de Jardim morre afogado no rio Miranda

Corpo de Walter Aquino, do Macaco Cachorro Quente, foi encontrado preso às ferragens do seu veículo que estava submerso nas águas

Trânsito

Dobra o número de veículos recuperados pelo Detran-MS nas rodovias

Em 2025, foram 95 veículos entregues de volta aos seus proprietários

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo