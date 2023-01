Aquidauana e região estão em alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira

Chuva em Aquidauana / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

Aquidauana e a região pantaneira está na lista de cidades de Mato Grosso do Sul em alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira (23), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o monitoramento, a situação de atenção para prejuízos causados pelo temporal segue até às 10h de terça-feira (24). Pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou 50 mm ao dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Embora o alarde, é mais baixo o risco de danos devido ao temporal.

Estão nesse aviso os municípios de: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

Há também o aviso laranja, que indica grau de severidade de perigo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O volume varia entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm ao dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Estão em atenção: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.