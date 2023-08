Aquidauana é um dos municípios contemplados por emendas do deputado Paulo Corrêa

Os recursos serão usados para custeio de ações e serviços em saúde / Divulgação

Secretarias Municipais de Saúde, de Educação e entidades assistenciais sul-mato-grossenses ganharão fôlego de R$ 2 milhões em seus orçamentos, a partir desta quinta-feira, dia 17, graças às emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB). Aquidauana é um dos municípios contemplados pelo parlamentar.

Os recursos foram liberados hoje pelo governador Eduardo Riedel, em cumprimento à Lei Orçamentaria Anual (LOA), que estima receitas e fixa despesas do Estado para o ano de 2023. A solenidade foi realizada na Assembleia Legislativa e contou com a presença de prefeitos, vereadores, secretários e representantes das entidades beneficiadas.

“Quem seleciona as emendas são os vereadores, os prefeitos, que sabem das necessidades dos municípios. Construímos a emenda junto com o governador Eduardo Riedel, que está nos atendendo prontamente para fazer o recurso chegar lá na ponta, não pra atender o deputado, mas para atender quem mora nos bairros, quem mora nas cidades de Mato Grosso do Sul”, explica o 1º secretário da Casa de Leis.

Conforme Riedel, todas as emendas serão liberadas até novembro, de acordo com o envio da documentação necessária. “Amanhã já serão liberados os R$ 21 milhões de parte dos recursos da Saúde. Os recursos para Assistência Social serão liberados conforme saírem as documentações das entidades e em outubro, no máximo em novembro, queremos que estejam liberados os totais R$ 48 milhões”, afirmou o governador.

“Nosso especial agradecimento ao deputado Paulo Corrêa por esta emenda que destinou para Aral Moreira. Com esse recurso, vamos comprar 21 bicicletas elétrica para nossos agentes de saúde”, disse o prefeito Alexandrino Garcia. “Paulo Corrêa é um deputado que está sempre ajudando Bonito com muito empenho e dedicação. Estamos na baixa temporada, em termos de recurso, e essa emenda que ele destinou vai ajudar muito a saúde do nosso município”, completou o prefeito Josmail Rodrigues.

Fisioterapeuta e coordenadora do Centro de Equoterapia de Rio Verde de Mato Grosso, Bruna Gonçalves explica como a emenda destinada pelo parlamentar ajudará na estruturação do projeto.

“Hoje nós atendemos cerca de 40 praticantes. Essa emenda será de muita valia, porque com ela nós vamos conseguir colocar borrachões na parte interna do salão para que os praticantes se protejam do sol, que é muito rigoroso no período da tarde”, comemora.

Municípios e ações - As emendas de Paulo Corrêa contemplaram os municípios de Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Bonito, Campo Grande, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Itaquiraí, Japorã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Sete Quedas, Sidrolândia e Três Lagoas.

Os recursos serão usados para custeio de ações e serviços em saúde, compra de equipamentos de uso permanente, como aparelhos de ar condicionado, geladeiras e computadores, por exemplo, dentre outros materiais necessários para realização das atividades desempenhadas pelas entidades.