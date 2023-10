Aquidauana elege titulares e suplentes dos conselhos tutelares neste domingo

A população de Aquidauana e região elege neste domingo (1º) de outubro, 40 membros titulares e 80 suplentes dos conselhos tutelares da Cidade para o quadriênio 2024/2027.

Ao todo, 112 candidatos disputam a eleição. Qualquer cidadão que esteja em dia com a Justiça Eleitoral pode votar. A eleição será das 8h às 17h.

É função do conselheiro tutelar garantir o cumprimento do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) ao atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e atuar em conjunto com pais e responsáveis, entre outras funções.