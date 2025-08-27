Aquidauana emite alerta para vacinação contra coqueluche

A principal forma de prevenção é a vacina DTP, que deve ser administrada em crianças conforme o calendário vacinal: doses aos 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses e 4 anos
A coqueluche voltou a fazer vítimas bebês por falta de vacinação. O Brasil tem enfrentado um aumento alarmante no número de casos de coqueluche, com um crescimento de mais de 1.000% em 2024, comparado ao ano anterior.
E perto daqui, em cidades vizinhas a Aquidauana, essa doença voltou a aparecer e ameaçar a vida dos bebês, especialmente, os recém-nascidos que ainda não estão totalmente protegidos.
Por conta de casos confirmados perto de Aquidauana, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento emite um alerta para toda a população: é preciso urgentemente prevenir contra a coqueluche.
A transmissão ocorre por meio de gotículas e secreções respiratórias, por isso pessoas com suspeita ou diagnóstico confirmado da doença devem manter isolamento em casa, evitando escolas, trabalho e locais de lazer para impedir a disseminação.
A principal forma de prevenção é a vacina DTP, que deve ser administrada nas crianças conforme o calendário vacinal: doses aos 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses e 4 anos.
Diante dessa situação, é essencial também que as gestantes compreendam os riscos e tomem as medidas necessárias para proteger sua saúde e a de seus bebês. A coqueluche pode ser fatal, principalmente em bebês que ainda não foram vacinados.
Em caso de sintomas, procure imediatamente a ESF mais próxima para diagnóstico e tratamento adequados.
