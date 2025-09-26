Aquidauana empossa 18 servidores aprovados em concurso público

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana deu posse, nesta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a 18 aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos realizado em junho de 2023. Os servidores foram nomeados por meio do edital 17/2025 e atuarão nas secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social.



A cerimônia contou com a participação do prefeito Mauro do Atlântico, vereadores e secretários municipais. No ato, as autoridades ressaltaram a importância da entrada de novos profissionais para a continuidade dos serviços públicos no município.



Os servidores assumem funções como assistente pedagógico, assistente social, enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família (ESF), merendeira, psicólogo, orientador social e professores em diferentes áreas e etapas da educação básica, tanto na área urbana quanto em Cipolândia.



Com a posse, os profissionais iniciam estágio probatório de três anos. Nesse período, serão avaliados a cada seis meses quanto a assiduidade, produtividade, cumprimento de normas e responsabilidade. A efetivação será confirmada ao final do processo, caso sejam aprovados em todas as etapas de avaliação.

