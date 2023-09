Aquidauana encerra Agosto Lilás com depoimento de ex vítima de violência doméstica

Na manhã desta quinta-feira (31) a equipe do CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher, recepcionou em sua sede, a delegada de Polícia Civil da Delegacia da Mulher de Aquidauana (DAM) Isabelle Sentinello, equipe da Assistência Social de Aquidauana, e mulheres assistidas pelo CRAM.

Fechando com chave de ouro as atividades alusivas a campanha “Agosto Lilás”, o CRAM recepcionou as convidadas com café da manhã e com um testemunho de uma mulher que já foi vítima de violência doméstica.

Atentas ao testemunho as mulheres puderam perceber que: “a vida segue, e que há chances de se libertar, mesmo que dependente financeiramente do agressor. Foi um testemunho real, forte e de uma mulher vencedora, que sofreu agressões desde seus 16anos de idade, mas que venceu na vida e formou uma nova família e principalmente venceu como mulher, hoje ela é mãe, esposa, e uma excelente profissional na área da educação”, explicou a coordenadora do CRAM Edneia Gamarra.

Ao fazer uso da palavra a delegada da DAM Isabelle Sentinello destacou: “estamos lá para atender vocês e dizer que é muito mais que uma medida protetiva, um processo, estamos lá para orientá-las, para protegê-las. E esse trabalho social do CRAM, é fundamental e extremamente importante”.

Ao longo do mês de agosto inúmeras e diversificadas atividades foram desenvolvidas pela equipe do CRAM, envolvendo escolas, projetos, universidades, aldeias e polícias Civil e Militar.

O “Agosto Lilás” é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.