12 de Agosto de 2025 • 15:45

Geral

Aquidauana encerra audiências do PPA 20262029

Último encontro reuniu autoridades e comunidade para definir metas e ações do município

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 14:43

Juliano Dervalho / AGECOM

A Prefeitura de Aquidauana encerrou, na manhã desta terça-feira (12), a série de audiências públicas para elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O último encontro, realizado na Câmara Municipal, reuniu autoridades, lideranças comunitárias, representantes de instituições e moradores, reforçando o compromisso da gestão com a construção coletiva de políticas públicas.

O contador municipal, Alair Souza Penha, abriu a audiência apresentando o conceito e a importância do PPA para o planejamento estratégico da cidade. Na sequência, o secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, detalhou como o plano será estruturado e executado durante a gestão 2025–2028, e o secretário de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda, falou sobre a viabilidade e aplicação das ações previstas.

O PPA é o instrumento que estabelece diretrizes, metas e ações para os próximos quatro anos. Após as exposições técnicas, a palavra foi aberta ao público, que apresentou sugestões e demandas em diversas áreas. Todas as propostas foram registradas e serão analisadas para integrar o projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal para votação.

O evento contou ainda com a presença do secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Robert Cacho; do chefe de gabinete, Anderson Meireles; e dos vereadores Renato Bossay, Wezer Lucarelli, Nilson Pontin e Marquinhos Taxista.

A Prefeitura destacou que a participação popular é essencial para garantir transparência, alinhamento às necessidades da comunidade e fortalecimento do controle social.

