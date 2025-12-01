Acessibilidade

01 de Dezembro de 2025 • 21:28

Imunização

Aquidauana encerra Campanha de Multivacinação com mais de 3, 5 mil doses aplicadas

O último dia da campanha foi marcado por atrações que combinaram saúde e diversão

Da redação

Publicado em 01/12/2025 às 17:19

Para incentivar a participação, foram sorteadas quatro bicicletas entre os participantes / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana encerrou neste sábado (29) a Campanha de Multivacinação com um saldo positivo de 3.585 doses aplicadas e uma manhã festiva no Parque da Lagoa Comprida. A iniciativa, realizada ao longo das últimas semanas, teve como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes e ampliar o acesso às vacinas, incluindo a imunização contra HPV para jovens de 15 a 19 anos.

O último dia da campanha foi marcado por atrações que combinaram saúde e diversão. Enquanto os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde atendiam a população, crianças e familiares se divertiam com recreação, brincadeiras e algodão-doce. Apresentações culturais da Aldeia Limão Verde também abrilhantaram o encerramento.

Para incentivar a participação, foram sorteadas quatro bicicletas entre os participantes. As bicicletas de aro 20 foram para Daniele Veloso de Oliveira e Rafaela Araújo de Oliveira. Já as bicicletas de aro 29 foram conquistadas por Ayllla Cecília Dias Corrêa e José Pedro de Oliveira Cristaldo.

“Cada dose é mais saúde para Aquidauana”, destacou a organização. A campanha reforçou a importância da imunização como ferramenta essencial para a prevenção de doenças e a proteção coletiva, especialmente entre o público infanto-juvenil.

Com a mobilização comunitária e o esforço conjunto entre poder público e população, a campanha atingiu seu objetivo de ampliar a cobertura vacinal, garantindo mais proteção e qualidade de vida para a população aquidauanense.

