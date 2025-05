Aquidauana encerra distribuição de 5 mil cobertores a famílias carentes

Juliano Dervalho

A Prefeitura de Aquidauana concluiu, nesta terça-feira (27), a distribuição de cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade social. A última etapa da ação aconteceu na Colônia Buriti e na Aldeia Tico Lipu, com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, dos secretários Clériton Alvarenga (Assistência Social) e Cipriano Mendes (Produção), do vereador Fred Frank e de lideranças locais, como o cacique Tico Lipu.

A medida faz parte do plano de ações preventivas da gestão municipal para enfrentar as baixas temperaturas. Ao todo, cerca de 5 mil cobertores foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura, em um investimento de aproximadamente R$ 120 mil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

“Estamos atentos às necessidades das famílias e prontos para atender”, afirmou o secretário Clériton Alvarenga, destacando o compromisso da administração com a proteção social.

O prefeito Mauro reforçou a importância da ação: “Estamos aqui cumprindo nosso compromisso com a população, especialmente com aqueles que mais precisam. Com a chegada do frio, esses cobertores representam mais conforto e dignidade para as famílias. Agradeço à Câmara Municipal pela parceria constante e à equipe da Assistência Social pelo empenho nesta força-tarefa desde a semana passada”.

Com o encerramento da entrega, a Prefeitura reafirma seu compromisso com políticas públicas voltadas à garantia de dignidade e segurança para os cidadãos mais vulneráveis durante o inverno.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!