Aquidauana encerra março com prêmio Mulher que Faz a Diferença

A Câmara Municipal de Aquidauana realizou ontem à noite, 31, a sessão solene para a entrega do Prêmio Mulher que Faz a Diferença “Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro”, no Plenário Estevão Alves Corrêa.



O evento foi conduzido pelo vereador-presidente Everton Romero, com a presença de todos os vereadores: Ana Saravy, Edenilson Dittmar Junior, Fred Frank, Juraci Jesus, Marquinhos Taxista, Genivaldo Montana, Nilson Pontim, Reinaldo Kastanha, Renato Bossay, Sargento Cruz, Valter Neves e Wezer Lucarelli.



O prefeito Mauro do Atlântico e a primeira-dama Vera Batista participaram da solenidade, que contou também com a presença de autoridades civis, militares, religiosas e do Poder Judiciário, além de familiares e amigos das mulheres homenageadas.



A sessão foi aberta ao som do violino tocado pela dentista Drª Melissa Lacerda, que tocou "Como é grande o meu amor por você" e, na sequência, uma palavra de fé e motivação foi ministrada pela presidente das Igrejas Batistas da região, Raquel Ly Régis Barreto.



“Não poderia haver maneira melhor para encerrar o mês de março. É a oportunidade de homenagear e reconhecer o valor dessas mulheres, que representam a pluralidade de vidas e de biografias. Em nome da minha esposa Vera e da memória da minha saudosa mãe Deolinda, quero parabenizar todas as mulheres e, por fim, quero destacar que, precisamos que a sociedade e todos os poderes estejam unidos em prol do combate a todas as formas de violência contra as mulheres”, destacou o prefeito Mauro.



O prêmio “Mulher que faz a diferença” foi criado em 2014, por meio de projeto de lei de autoria da ex-presidente e vereadora Luzia Cunha, com o objetivo homenagear e valorizar a mulher em todos os segmentos da sociedade aquidauanense, bem como, levar uma tomada de consciência do seu valor, como também, perceber a sua representatividade no âmbito da sociedade; contestar, rever preconceitos e limitações que ainda são impostos à mulher.



Discursando em nome de todos os vereadores, a vereadora Ana Saravy pontuou: “Estamos reunidos hoje para celebrar mulheres extraordinárias. Esse prêmio não é apenas um reconhecimento, mas para cada uma das homenageadas ele representa a luta, o talento, a força”.



Por sua vez, o presidente da Casa, Everton Romero agradeceu a presença das homenageadas e de todo o público que lotou o plenário para uma noite de reconhecimento público pelo papel e importância das mulheres na sociedade local.



“Nós vamos enxergar várias mulheres de sucesso sem um homem ao lado. Mas não vamos enxergar um homem de sucesso sem uma grande mulher ao seu lado. Parabéns a todas as homenageadas, vocês representam histórias e vidas fortes da nossa cidade”, encerrou o presidente Everton Romero.



Para o Poder Legislativo, o prêmio também traz o alerta para a sociedade refletir sobre o papel da mulher, a necessidade de resguardar os direitos e as políticas públicas da mulher em cumprimento as leis vigentes, além de claro, promover a defesa e proteção delas contra toda e qualquer forma de violência.



Por fim, Aparecida Lemos, discursando em nome de todas as homenageadas disse: “Essa homenagem é dividida com todas as mulheres aqui presentes, que fazem a diferença na nossa sociedade. Mulheres que, apesar das dificuldades, labutam no dia a dia para ter condições melhores e darem um futuro digno para suas famílias. Obrigada por essa homenagem a nós todas!”.



Confira a lista das mulheres homenageadas por cada vereador:



Vereadora Ana Saravy - Arlenilce Ferreira Barros de Castro; Dalva Mirian Coura Aveiro



Vereadora Edenilson Dittmar Jr. – Drª Pamela de Oliveira Pereira; Wanderléia Rodrigues dos Santos



Vereador Everton Romero – Ivete Carreras Pires; Tatiana Carolina Viera de Amorim



Vereador Fred Frank – Aparecida Lemos; Catarina Bernarde Pereira



Vereador Juraci Jesus – Marina de Oliveira Sanabria; Priscilla Camargo Serralheiro



Vereador Marquinhos Taxista – Aparecida Iná de Souza; Karen Kely Alves



Vereador Genivaldo Montana – Grasieli Cunha da Silva; Terezinha Graça Franco Fernandes



Vereador Nilson Pontim – Aline Bezerra da Costa Miranda; Camila Maciel Calves Massaro



Vereador Reinaldo Kastanha – Simone Araújo Santos



Vereador Renato Bossay – Eliana Mara Prado Estadulho; Tatiana Nogueira Rosa Scaff Teles de Carvalho



Vereador Sargento Cruz – Catharine Marques Macedo; Sandra Alcântara Cristaldo



Vereador Valter Neves – Maria Luiza Pires Carpinedo; Patrícia Alves



Vereador Wezer Lucarelli – Maristela Soares do Prado Leite; Ruth Mello



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana