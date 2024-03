Aquidauana enfrenta altas taxas de violência contra mulheres, alerta Delegada

Aquidauana enfrenta taxas elevadas de violência Contra a Mulher / Agecom /Divulgação

O Dia Internacional da Mulher serve como uma lembrança importante da luta contínua por igualdade de gênero, reconhecendo as contribuições inestimáveis das mulheres à sociedade em diversos aspectos - sua força, inteligência, beleza, e capacidade de liderança. Este dia também destaca a necessidade de respeitar e valorizar as mulheres não apenas como cidadãs, mas como elementos cruciais da humanidade.

No entanto, é imperativo não apenas celebrar essas qualidades, mas também refletir sobre os sérios desafios enfrentados pelas mulheres, incluindo a violência e o desrespeito, que são questões críticas que requerem a atenção e a ação de toda a sociedade.

Em uma entrevista com o jornal O Pantaneiro, a Delegada da DAM de Aquidauana, Isabelle Sentinello, ressaltou a importância deste dia como uma oportunidade para celebração, mas também como um momento de reflexão crítica sobre o dia.

"Hoje é, de fato, um dia para celebrar e homenagear as mulheres, mas também para refletir sobre os relacionamentos que vivenciamos. É um momento para considerar se o que a mulher deseja para a sua vida corresponde à realidade de um relacionamento saudável em que ela se encontra." Isabelle Sentinello, delegada da DAM de Aquidauana (Delegacia de Atendimento a mulher) — Foto: Arquivo/Jornal O Pantaneiro



A delegada destacou uma preocupante estatística de que apenas 10% das vítimas de violência psicológica buscam ajuda.



"Na DAM, oferecemos suporte e encaminhamos mulheres que sofrem violência para o centro de referência à mulher do município. Esse encaminhamento é crucial para o acolhimento psicológico dessas mulheres."

Casos de violência contra as mulheres em Aquidauana:



Na cidade de Aquidauana, a DAM registrou 398 casos de violência contra mulheres em 2023, com 134 mandados de prisão preventiva expedidos e ações de flagrante pela Polícia Militar. Em 2024, foram registrados 63 casos, com 18 prisões até o momento. Notavelmente, não houve casos de feminicídio em Aquidauana nos últimos anos.



"Eu repudio um índice elevadíssimo, mas fico feliz em dizer que não temos casos de feminicídio há muitos anos em Aquidauana.”, avalia a delegada.

Fonte: Polícia Civil MS



Casos de violência contra as mulheres no MS:



O estado do Mato Grosso do Sul, anteriormente com a segunda maior taxa de feminicídio do país, viu uma redução nesses números em 2023. No entanto, os índices ainda são alarmantes, ressaltando a necessidade de reforçar as leis e medidas de proteção às mulheres.



Denuncie:



A Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana mantém o atendimento de segunda a sexta para as vítimas em sua unidade, localizada na Rua Francisco de Castro, 730 - Guanandy, Aquidauana - MS, CEP 79200-000. O telefone para contato é (67) 3241-1172. Denúncias também podem ser feitas pelo número 190.