Aquidauana enfrenta calor intenso e baixa umidade no fim de semana

O fim de semana em Aquidauana promete ser de calor extremo e condições atmosféricas adversas, com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar em níveis preocupantes, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). No sábado (7), que coincide com o feriado da Independência do Brasil, a cidade deve enfrentar um calor intenso, com temperaturas alcançando até 41ºC. A mínima não deve cair abaixo de 26ºC, oferecendo pouco alívio durante a noite.



Previsão do Tempo



No sábado, o céu permanecerá com poucas nuvens, e há possibilidade de um fenômeno meteorológico conhecido como névoa seca durante a tarde. A umidade relativa do ar será um dos aspectos mais críticos a se observar, variando entre 55% e 20%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que níveis de umidade abaixo de 20% podem representar riscos significativos para a saúde, colocando toda a população em alerta.



No domingo (8), o calor persistirá, com a temperatura máxima prevista novamente em torno dos 41ºC. A mínima deve ser um pouco mais baixa, com previsão de 22ºC. A continuidade das altas temperaturas e da baixa umidade cria um cenário desafiador para os moradores e visitantes da cidade.



Cuidados Necessários



Diante das condições meteorológicas extremas, é essencial que a população tome precauções para proteger sua saúde:



- Hidratação Constante: Beba bastante água ao longo do dia. Evite bebidas alcoólicas e cafeinadas, que podem aumentar a desidratação.



- Proteção Solar: Use protetor solar com fator de proteção alto e reaplique-o a cada duas horas. Roupas leves, de cores claras e chapéus também são recomendados para proteção adicional.



- Evite Exposição Prolongada ao Sol: Reduza atividades ao ar livre durante os períodos mais quentes do dia, especialmente entre 10h e 16h.



- Umidificação do Ambiente: Utilize umidificadores ou coloque recipientes com água em áreas onde passa mais tempo para ajudar a aumentar a umidade do ar dentro de casa.



- Cuidado com Sintomas de Desidratação e Insolação: Esteja atento a sinais como sede intensa, boca seca, urina escura, fraqueza e tontura. Caso sinta algum desses sintomas, procure um local fresco e hidrate-se imediatamente.



- Atenção a Grupos Vulneráveis: Crianças e idosos são mais suscetíveis ao calor e à baixa umidade. Garanta que eles estejam em ambientes frescos e hidratados.



O calor intenso e a baixa umidade são desafios significativos para a população de Aquidauana neste fim de semana. Adotar medidas preventivas pode ajudar a minimizar os riscos à saúde e garantir que todos possam enfrentar essas condições extremas com segurança e bem-estar.