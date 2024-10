Aquidauana enfrentará final de semana de calor extremo

Calor intenso será registrado em Aquidauana

Aquidauana se prepara para um final de semana de temperaturas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No sábado (5), a cidade verá a mínima de 24ºC e máxima de 42ºC, com céu claro e umidade relativa do ar variando entre 70% e 20%.



No domingo (6), dia das eleições municipais, o calor aumentará, com mínima de 22ºC e máxima de 43ºC. O dia será marcado por muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com a umidade relativa do ar oscilando entre 80% e 20%. Mesmo com a previsão de pancadas de chuva, o calor será o grande destaque do dia, exigindo atenção da população, especialmente dos eleitores que se dirigem às urnas.



Alerta



Com o calor extremo e a baixa umidade, o Inmet reforça a necessidade de hidratação constante e de evitar exposição prolongada ao sol, especialmente entre o final da manhã e o início da tarde, quando as temperaturas estarão em seus picos mais elevados. Para os eleitores que irão votar no domingo, é essencial usar roupas leves, proteger-se com chapéus ou bonés, e usar protetor solar.



Especialistas recomendam atenção redobrada a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, que são os mais vulneráveis a condições extremas de calor e baixa umidade. Sintomas como cansaço excessivo, tontura e desidratação podem indicar a necessidade de atendimento médico.