Aquidauana registra falta de energia e fortes ventos nesta terça-feira

Tempestade de areia cobriu parte de Aquidauana e Anastácio / Redes Sociais

De acordo com meteorologistas, a situação está relacionada ao processo de formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria que atuam sobre a Região Centro-Oeste. Esse fenômeno deve promover o desenvolvimento de instabilidades e a ocorrência de ventos intensos em diversas áreas de Mato Grosso do Sul.

Aquidauana enfrentou transtornos na manhã desta terça-feira (19) devido à instabilidade do tempo. Entre 11h e 12h30, a cidade ficou sem energia elétrica, período em que também foram registradas fortes rajadas de vento que assustaram moradores.

No oeste, sudoeste e sul do estado – onde está localizada Aquidauana – há risco de chuvas fortes e até mesmo temporais, acompanhados de rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de quedas de árvores, destelhamentos e problemas na rede elétrica, como já ocorreu nesta manhã na região.

Em Campo Grande, não há previsão de chuva significativa, mas o dia deve ser marcado por ventania. Já no norte de Mato Grosso do Sul, o tempo permanece firme, porém com baixa umidade do ar, que pode chegar a índices críticos abaixo dos 12% durante a tarde.

As autoridades reforçam a importância de a população redobrar os cuidados, evitando permanecer em locais abertos durante rajadas de vento e mantendo atenção a objetos que possam ser arremessados.

