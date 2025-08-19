Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 16:52

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Aquidauana registra falta de energia e fortes ventos nesta terça-feira

Previsão aponta instabilidades e ventos de até 90 km/h

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 14:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempestade de areia cobriu parte de Aquidauana e Anastácio / Redes Sociais

Aquidauana enfrentou transtornos na manhã desta terça-feira (19) devido à instabilidade do tempo. Entre 11h e 12h30, a cidade ficou sem energia elétrica, período em que também foram registradas fortes rajadas de vento que assustaram moradores.

De acordo com meteorologistas, a situação está relacionada ao processo de formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria que atuam sobre a Região Centro-Oeste. Esse fenômeno deve promover o desenvolvimento de instabilidades e a ocorrência de ventos intensos em diversas áreas de Mato Grosso do Sul.

Leia Também

• Vento derruba galho de árvore e danifica portão de casa em Corumbá

• Vento derruba árvore sobre moto na Rua Bichara Salamene

• Aquidauana está em alerta para tempestade com rajadas de vento

No oeste, sudoeste e sul do estado – onde está localizada Aquidauana – há risco de chuvas fortes e até mesmo temporais, acompanhados de rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de quedas de árvores, destelhamentos e problemas na rede elétrica, como já ocorreu nesta manhã na região.

Em Campo Grande, não há previsão de chuva significativa, mas o dia deve ser marcado por ventania. Já no norte de Mato Grosso do Sul, o tempo permanece firme, porém com baixa umidade do ar, que pode chegar a índices críticos abaixo dos 12% durante a tarde.

As autoridades reforçam a importância de a população redobrar os cuidados, evitando permanecer em locais abertos durante rajadas de vento e mantendo atenção a objetos que possam ser arremessados.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Balanço positivo

Sucessos de público e vendas marcam o encerramento da Expoaqui 2025

Esportes

Irene Cicalise mantém Aquidauana na elite do futsal estudantil

Oportunidade

Aquidauana recebe palestra sobre direitos do MEI na quinta-feira

Semana inicia com 29 vagas de emprego em disponíveis em Aquidauana

Previsão indica máxima de 36ºC e tempo seco em Aquidauana

Casa do Trabalhador

Semana inicia com 29 vagas de emprego em disponíveis em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

Paulista João Paulo é o grande campeão do rodeio da ExpoAqui 2025

ÚLTIMAS

Estradas

Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias

Multa diária de R$ 50 mil é fixada por radar inoperante

Lei

Defensoria de MS será informada sobre nascimentos sem identificação de paternidade

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e está prevista na Lei nº 6.461

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo