Aquidauana enfrentará semana de calor intenso e chuva isolada

Calor de 42°C

A previsão do tempo para Aquidauana indica uma semana de calor extremo, com máximas chegando a 42ºC entre terça (1º) e quarta-feira (2), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar pode atingir níveis preocupantes, especialmente nas tardes mais quentes, chegando a 20%.



Previsão detalhada



Terça-feira (1º de outubro): A temperatura máxima será de 42ºC e a mínima de 25ºC, com céu apresentando poucas nuvens. A umidade relativa do ar variará entre 70% pela manhã e 20% à tarde, exigindo cuidados com hidratação e proteção solar.



Quarta-feira (2): Os termômetros continuarão marcando 42ºC de máxima e 25ºC de mínima, porém, há previsão de chuva isolada e muitas nuvens. A possibilidade de chuva traz um leve alívio para o calor, mas as temperaturas seguem elevadas.



Quinta-feira (3): A máxima cai para 39ºC, enquanto a mínima permanece em 25ºC, com previsão de muitas nuvens e chuva isolada. Embora o calor diminua um pouco, o clima ainda será abafado.



Sexta-feira (4): O dia será marcado por temperaturas entre 23ºC e 39ºC, com poucas nuvens. Sem previsão de chuva, o calor volta a ser intenso.



Alerta e cuidados



Com a previsão de calor extremo e baixos índices de umidade do ar, os especialistas recomendam que a população tome medidas preventivas, como beber bastante água, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e usar protetor solar. Além disso, o tempo seco pode aumentar o risco de queimadas na região, exigindo maior atenção das autoridades e da população local.



Aquidauana, conhecida por sua proximidade com o Pantanal, tem enfrentado uma sequência de dias com temperaturas elevadas, e as previsões indicam que o calor continuará nos próximos dias, com poucas chances de chuvas significativas para aliviar o clima quente.