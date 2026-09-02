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Agricultura familiar

Aquidauana entrega 10 tratores recuperados e sementes a produtores

Equipamentos foram destinados a comunidades rurais, indígenas, quilombolas e assentamentos; prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a importância de garantir melhores condições para quem vive da produção no campo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 02/09/2026 às 08:58

Atualizado em 02/09/2026 às 17:07

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Entrega beneficiou diferentes comunidades rurais, indígenas, quilombolas e assentamentos / Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

Com o objetivo de reforçar a estrutura de atendimento aos produtores rurais, a Prefeitura de Aquidauana entregou 10 tratores agrícolas recuperados e revisados nesta terça-feira (01º), além da distribuição de sementes destinadas à agricultura familiar. A ação foi coordenada por meio da Secretaria Municipal de Produção e contemplou diferentes comunidades rurais, indígenas, quilombolas e assentamentos.

A solenidade contou com a participação do prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (PSDB); do diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul), Fernando Luiz Nascimento; do coordenador técnico da Agraer, Olcyr Guilherme; do secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes; além de produtores rurais, lideranças comunitárias, caciques e representantes das comunidades beneficiadas.

Aquidauana entrega 10 tratores recuperados e sementes a produtores

Os tratores e equipamentos foram recuperados com recursos próprios do município e do Proacinq (Programa de Apoio às Comunidades Indígenas e Quilombolas de Mato Grosso do Sul). Os veículos fazem parte do Plano de Recuperação de Máquinas, Equipamentos e Carretas, que prevê a recuperação de 28 patrulhas agrícolas.

A proposta é devolver os equipamentos às condições adequadas de funcionamento para ampliar a capacidade de atendimento aos produtores e melhorar a execução dos serviços realizados nas propriedades e comunidades.

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Ao longo deste ano, já foram entregues máquinas recuperadas às aldeias Imbirussu, Lagoinha, Água Branca e Morrinho. Na Aldeia Bananal, foram destinados dois tratores, sendo um deles para a Associação de Mulheres da comunidade.

Nesta nova etapa, os equipamentos foram destinados à Associação Quilombola Furnas dos Baianos, Colônia Buriti, Associação Alive da Aldeia Limão Verde, Cipolândia, Camisão, aos Assentamentos Indaiás I, II, III e IV, à Aldeia Córrego Seco e à Aldeia Buritizinho.

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Durante a solenidade, o prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a importância de garantir melhores condições para quem vive da produção rural e destacou a necessidade de ampliar a competitividade dos produtores locais.

“Este trabalho tem que ser mostrado, o valor do homem e da mulher do campo. Também vamos nos organizar para dar competitividade aos nossos produtores”, afirmou o prefeito.

A parceria com o Governo do Estado também foi destacada durante o evento. O diretor-presidente da Agraer, Fernando Luiz Nascimento, ressaltou o trabalho desenvolvido pela equipe do órgão em Aquidauana e anunciou novas ações destinadas aos produtores.

Segundo ele, deverão ser entregues, em breve, um tratorito e carretinhas para produtores do município, assim que a documentação necessária for concluída.

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Atendimento a cerca de 1.200 famílias

Desde o início da atual gestão, a Secretaria Municipal de Produção já atendeu, aproximadamente, 1.200 famílias, em uma área que se estende da Aldeia Colônia Nova até a região do Cedro, no distrito de Cipolândia.

Entre os serviços realizados estão gradeação de terras, roçadas, preparação de canteiros, silagem, nivelamento do solo, recuperação de pastagens e apoio à produção agrícola.

Também foram transportadas e entregues 500 toneladas de calcário, além de 200 toneladas de fertilizantes e resíduos orgânicos. Os insumos são utilizados na preparação e melhoria das condições do solo e das áreas cultivadas.

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Outro trabalho desenvolvido pela pasta é o Plano de Plantio de Feijão, que já beneficiou 750 famílias nas Terras Indígenas Taunay/Ipegue e Limão Verde.

A Secretaria Municipal de Produção também atendeu 22 famílias do Assentamento Indaiá, do Projeto Urucum, além de apoiar o projeto de plantação de rama de mandioca e ações de recuperação de pastagens.

O suporte aos produtores inclui, ainda, o transporte da produção da agricultura familiar destinada à comercialização por meio dos programas de aquisição de alimentos. A medida contribui para que os produtos cheguem aos mercados e aos programas públicos.

Também são desenvolvidas ações de apoio às hortas comunitárias em áreas urbanas e rurais, além da capacitação dos operadores de tratores agrícolas, com foco no uso adequado das máquinas e na qualidade dos serviços.

Para o secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, o trabalho deve focar em manter o maquinário em funcionamento e ampliar as possibilidades de comercialização para os produtores.

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“Nosso desafio é deixar todas as máquinas em operação, dar mais condições aos produtores e fazer com que aqueles produtores que não vendem para a merenda escolar consigam comercializar sua produção, comprando e movimentando a economia aqui no nosso município”, concluiu.

(*Fotos: Divulgação Agecom/Juliano Dervalho)

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