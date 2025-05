Aquidauana entrega 1,8 mil cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

Com a chegada do inverno, a Prefeitura de Aquidauana intensificou as ações de apoio à população em situação de vulnerabilidade social. Na noite de segunda-feira (26), foram entregues 1.800 cobertores por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), em uma grande mobilização que contemplou moradores de diversos bairros da cidade.



A distribuição foi realizada de forma organizada, conforme a divisão territorial dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social). A primeira etapa ocorreu na quadra do Centro Comunitário José da Portuguesa, onde 450 cobertores foram destinados a famílias cadastradas dos bairros Arara Azul, Exposição, Aeroporto I e II, Morrinho, Bertolino, Chapecoense, José Fragelli, Pinheiro, São Pedro e Conjunto São José.



Em seguida, outras 450 unidades foram entregues na quadra do Cmei Andrea Pace, atendendo moradores dos bairros Icaray, Dona Nenê, Jussara, Vila 40, Princesa do Sul, São Francisco, Cohab I, II e III, Elídio Telles, Santa Terezinha, São Cristóvão, Jardim I e II, Serraria, Previsul, Bairro Alto, Centro, Guanandy e Cidade Nova.



O encerramento das entregas aconteceu no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, com a distribuição de 900 cobertores para os moradores dos bairros Nova Aquidauana, Cristóvão I, II e III, Jardim Balneário, Jardim Panorama, Trindade, Eliane, Paraíso e Bancária.



O prefeito Mauro do Atlântico, que acompanhou pessoalmente as entregas, destacou a importância da iniciativa. “O frio está chegando e esses cobertores vão ajudar muito as famílias que mais precisam. Esse é um trabalho essencial, que realizamos com recursos próprios e com o apoio da Câmara Municipal”, afirmou.



Além do prefeito, participaram da ação os secretários municipais Clériton Alvarenga (Assistência Social) e Cipriano Mendes (Produção), além dos vereadores Valter Neves e Marquinhos Taxista, representando o Legislativo.



Segundo a Prefeitura, esta é mais uma etapa do plano de proteção social implementado pelo município para enfrentar o inverno. No total, foram adquiridos cerca de 5 mil cobertores, com investimento de aproximadamente R$ 120 mil, provenientes de recursos próprios da administração municipal.

