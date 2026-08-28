Aquidauana entrega CMA ampliado após investimento de R$ 2,5 milhões

Prefeito Mauro do Atlântico pontuou que obra representa um investimento direto no futuro das crianças / Divulgação/Agecom

Em uma das últimas agendas da programação de 134 anos do município, o setor da educação foi contemplado com a ampliação do CMA (Centro Municipal de Alfabetização) Emília Alves Nogueira, no bairro Nova Aquidauana. Com investimento de pouco mais de R$ 2,5 milhões em recursos próprios, a Prefeitura de Aquidauana entregou o novo espaço nesta quinta-feira (27).

A obra ampliou a estrutura da unidade e a capacidade de atendimento aos estudantes. O projeto contemplou a construção de quatro novas salas de aula e uma sala de recursos voltada à recuperação da aprendizagem, além de dois banheiros completos, com boxes e chuveiros.

A intervenção também incluiu área de circulação coberta, novo gradil, cobertura e passarela, pintura de toda a unidade, execução de contrapiso em diferentes espaços e adequações nas instalações elétricas.

A solenidade contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB); do vereador Marquinhos Taxista (PT), representando a Câmara Municipal; da secretária de Educação, Wilsandra Béda; do secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Robert Cacho; do coordenador escolar Astúrio Abreu, da engenheira responsável pela fiscalização, Victoria Yumi, e da diretora Simone Aguilar, além de secretários municipais, lideranças comunitárias, familiares dos alunos e integrantes da Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Durante a cerimônia, os estudantes participaram das apresentações dos hinos Nacional Brasileiro e de Aquidauana, em um momento acompanhado por familiares, professores, autoridades e convidados.

Para o prefeito Mauro do Atlântico, a ampliação representa um investimento direto na estrutura oferecida às crianças e aos profissionais da educação.

“Quando a gente investe em uma escola, está investindo diretamente no futuro das nossas crianças. Essa obra foi pensada para melhorar o dia a dia dos alunos, dos professores e de toda a equipe que trabalha aqui. É muito gratificante entregar um espaço mais bonito, mais seguro e mais adequado para quem vive a educação todos os dias”, destacou.

A diretora do CMA Emília Alves Nogueira, professora Simone Aguilar dos Santos Leite, afirmou que a ampliação atende a uma demanda antiga da comunidade escolar e permitirá expandir o atendimento na unidade.

“Esse espaço ampliado é uma conquista muito importante para toda a nossa comunidade. Era uma demanda antiga, muito pedida pelas famílias, e hoje temos a alegria de ver esse sonho se tornar realidade. Com as novas salas, conseguimos ampliar o atendimento e possibilitar que todas as crianças do bairro tenham a oportunidade de estudar aqui, mais perto de suas famílias”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, professora Wilsandra Béda, também destacou a relação entre a melhoria da estrutura física e as condições de ensino e aprendizagem oferecidas pela rede municipal.

“A nossa rede municipal vem apresentando resultados muito positivos e isso é fruto de um trabalho conjunto, que envolve professores, equipes gestoras, servidores, estudantes e famílias. Investimentos como o que estamos entregando aqui no CMA Emília Alves Nogueira refletem diretamente na qualidade da educação, porque uma escola bem estruturada oferece melhores condições para ensinar e aprender”, ressaltou.

Atualmente, a unidade atende 415 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 14 turmas nos períodos matutino e vespertino.

O quadro é formado por 49 servidores, sob direção da professora Simone Aguilar dos Santos Leite e coordenação pedagógica do professor Astúrio Cardozo Abreu.

A entrega da ampliação integra o conjunto de ações realizadas pelo município durante a programação comemorativa dos 134 anos de Aquidauana, com foco na melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos oferecidos à população.





*Fotos: Divulgação/Agecom/Thais Mendes e Juliano Dervalho