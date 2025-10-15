Aquidauana entrega equipamentos de locomoção e banho para pacientes

Entre os itens distribuídos estão cadeiras de rodas, cadeiras de banho, bengalas, muletas e andadores
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana realizou mais uma importante ação voltada à inclusão e ao cuidado com a saúde da população. Em nova remessa de 2025, foram entregues equipamentos de locomoção e banho para pacientes atendidos pelo município, reforçando o compromisso com a garantia de mais autonomia e qualidade de vida para quem mais precisa.
Entre os itens distribuídos estão cadeiras de rodas, cadeiras de banho, bengalas, muletas e andadores — dispositivos essenciais para ampliar a mobilidade e facilitar a rotina de pessoas com limitações físicas ou em processo de reabilitação.
A entrega foi realizada no Polo Multidisciplinar e também nas residências dos pacientes, com atenção especial às necessidades individuais de cada beneficiário.
Segundo a administração municipal, iniciativas como essa representam não apenas um investimento em saúde, mas também em dignidade e bem-estar, garantindo mais conforto e independência aos usuários.
A ação faz parte do trabalho contínuo da prefeitura para fortalecer as políticas públicas de saúde e assistência social, assegurando atendimento humanizado e inclusivo em Aquidauana.
