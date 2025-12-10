Aquidauana entrega kits de hortifrútis a famílias indígenas da Aldeia Urbana Tico Lipu

A iniciativa fortalece a economia local e incentiva a produção rural, conectando o campo à assistência social / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Na manhã desta quarta-feira (10), a Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social (SAS) e de Produção (SEMP), realizou a entrega de kits de hortifrútis para 30 famílias indígenas atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I), do bairro São Pedro, residentes na aldeia urbana Tico Lipu.

Os kits são compostos por produtos como abobrinha, melancia, quiabo, milho verde, maxixe, pimentão, jiló e pão caseiro. A montagem é feita em conjunto pelas equipes das duas secretarias, com o objetivo de oferecer alimentos frescos, saudáveis e de qualidade às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A aquisição dos produtos é realizada por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com recursos federais, mediante compra direta de agricultores familiares de Aquidauana, incluindo produtores das aldeias do município. A iniciativa fortalece a economia local e incentiva a produção rural, conectando o campo à assistência social.

Estiveram presentes na entrega os secretários municipais de Assistência Social, Clériton Alvarenga, e de Produção, Cipriano Mendes; o gestor do PAA no município, Rubens Jesus; a presidente da Associação Kopenoti, Lucimara Batista Farias; o vice-cacique Matheus Pereira; além da equipe técnica do CRAS I.

Os secretários reforçaram a importância da ação. Clériton Alvarenga destacou a necessidade de as famílias estarem cadastradas e com dados atualizados no CRAS para acessarem os benefícios. “Esta é a terceira entrega do ano aqui na aldeia Tico Lipu. Os serviços públicos estão próximos; é preciso procurar o CRAS para garantir direitos”, afirmou.

Já Cipriano Mendes ressaltou o caráter da parceria entre município, estado e união, e o compromisso com a ampliação da produção agrícola familiar. “Estamos empenhados em aumentar a variedade de alimentos e o número de famílias beneficiadas”, disse.

A ação integra um esforço conjunto da Prefeitura de Aquidauana, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul – por meio da SEAF/SEMADESC – e do Governo Federal, via Ministério do Desenvolvimento Social e Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo é garantir a segurança alimentar de grupos populacionais tradicionais e específicos por meio da Ação de Distribuição de Alimentos (ADA).

A iniciativa reflete o compromisso das três esferas de governo em promover a inclusão social e assegurar que famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a uma alimentação adequada, saudável e sustentável, um direito fundamental previsto na Constituição Federal.

