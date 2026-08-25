Acessibilidade

25 de Agosto de 2026 • 19:23

Buscar

Últimas notícias
X
Investimento na saúde

Aquidauana entrega Laboratório Municipal reformado e ampliado

Unidade recebeu investimento de aproximadamente R$ 1 milhão; estrutura permitirá ampliar a oferta de exames pelo SUS

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/08/2026 às 17:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Inauguração da reforma e ampliação do Laboratório Municipal aconteceu nesta terça-feira / O Pantaneiro

A população de Aquidauana passa a contar com uma estrutura mais ampla e moderna para atendimento laboratorial. Foi entregue, nesta terça-feira (25), o Laboratório Municipal Fernando Luiz Alves Ribeiro (Tico Ribeiro), após uma ampla obra de reforma e ampliação que recebeu investimento de aproximadamente R$ 1 milhão.

A solenidade matinal integrou a programação comemorativa pelos 134 anos do município e foi realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento). Além da modernização do espaço, a nova estrutura está preparada para ampliar a oferta de exames pelo SUS (Sistema Único de Saúde), incluindo procedimentos que anteriormente não eram realizados na cidade.

Inauguração laboratório municipal de Aquidauana2

A expectativa é que a ampliação contribua para agilizar diagnósticos e o acompanhamento dos pacientes, ao mesmo tempo em que proporciona mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

A solenidade contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB); da primeira-dama Vera Lucia Batista; de Isabele Ribeiro, neta do ex-prefeito Fernando Luiz Alves Ribeiro, homenageado com o nome da unidade; do presidente da Câmara Municipal, vereador Éverton Romero (PSDB); e dos vereadores Wezer Lucarelli (PSDB), Fred Frank (PT), Marquinhos Taxista (PT), Genivaldo Montana (PSD), Juraci de Jesus (PP), Renato Bossay (PSD) e Clarisvaldo Casanova (PL).

Inauguração laboratório municipal de Aquidauana3

Também participaram secretários municipais, servidores, profissionais da saúde e demais convidados.

“Estamos entregando um laboratório completamente reformado e ampliado, com uma estrutura mais moderna e preparada para atender melhor a nossa população. É um investimento importante, que vai permitir ampliar a oferta de exames e trazer mais comodidade para os usuários do SUS”, afirmou o prefeito Mauro do Atlântico.

Inauguração laboratório municipal de Aquidauana4

Estrutura ampliada

Do investimento total, R$ 700 mil são recursos próprios da saúde municipal, enquanto R$ 300 mil foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada pela então deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com recursos do FNS (Fundo Nacional de Saúde).

A intervenção incluiu a construção de uma nova recepção, mais ampla e confortável, além da instalação de telhado termoacústico, novos forros e cercamento completo do prédio com grades.

Também foram realizadas adequações de acessibilidade e de prevenção e combate a incêndios, além de melhorias nos pisos, revestimentos, banheiros, depósitos e almoxarifado.

Inauguração laboratório municipal de Aquidauana7

As instalações elétricas e hidrossanitárias foram modernizadas, e o prédio recebeu pintura geral. As intervenções tiveram como objetivo melhorar as condições de segurança, funcionamento e atendimento oferecidas pela unidade.

Durante a solenidade, vereadores destacaram a importância da modernização para o fortalecimento da rede pública de saúde e ressaltaram a ampliação da capacidade de atendimento à população.

A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, também pontuou os avanços proporcionados pela nova estrutura.

“Essa entrega representa um avanço muito importante para a nossa saúde. Além de proporcionar um ambiente mais adequado para os profissionais e para os usuários, a nova estrutura nos permite ampliar os exames realizados no município. Isso significa mais acesso, mais agilidade e mais qualidade na assistência oferecida à população”, afirmou.

Inauguração laboratório municipal de Aquidauana6

Homenagem a Tico Ribeiro

A cerimônia também foi marcada pela homenagem a Fernando Luiz Alves Ribeiro, o Tico Ribeiro, que dá nome ao Laboratório Municipal. A denominação preserva a memória do aquidauanense que teve participação na história do município e foi prefeito de Aquidauana.

Representando a família, Isabele Ribeiro falou sobre a emoção de ver o nome do avô eternizado em um espaço voltado ao atendimento da população.

“Para nossa família, este momento é de muita emoção e gratidão. Ver o nome do nosso avô sendo eternizado em um espaço que tem como missão cuidar da saúde e da vida das pessoas é uma homenagem muito especial. Hoje, sentimos muito orgulho e alegria por ver sua história sendo lembrada e reconhecida dessa forma”, afirmou.

Ela também agradeceu à Prefeitura de Aquidauana e às pessoas envolvidas na homenagem, destacando que a iniciativa contribui para manter viva a memória e o legado de Tico Ribeiro.

Inauguração laboratório municipal de Aquidauana5

A cobertura completa do evento, com fotos e vídeos, está disponível na galeria de O Pantaneiro e nas redes sociais do site.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Orgulho

Atletas de vôlei de Aquidauana são selecionadas para copa nacional

Samu foi acionado

Queda de bicicleta elétrica deixa vítima ferida em Aquidauana

Você Repórter

Galho despenca após caminhão passar por rua no Centro de Aquidauana

Registro é da manhã desta segunda-feira; ninguém ficou ferido

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 27 vagas de emprego

Publicidade

Última semana

Aquidauana fecha agenda de aniversário com três inaugurações

ÚLTIMAS

Programa Proinfância

Nova unidade infantil de Nioaque terá investimento de R$ 3,5 milhões

Obra no bairro Monte Alto será realizada por meio do Programa Proinfância; Prefeitura de Nioaque concluiu o processo de contratação da empresa que será responsável pela construção

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo