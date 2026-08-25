Aquidauana entrega Laboratório Municipal reformado e ampliado

Inauguração da reforma e ampliação do Laboratório Municipal aconteceu nesta terça-feira / O Pantaneiro

A população de Aquidauana passa a contar com uma estrutura mais ampla e moderna para atendimento laboratorial. Foi entregue, nesta terça-feira (25), o Laboratório Municipal Fernando Luiz Alves Ribeiro (Tico Ribeiro), após uma ampla obra de reforma e ampliação que recebeu investimento de aproximadamente R$ 1 milhão.

A solenidade matinal integrou a programação comemorativa pelos 134 anos do município e foi realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento). Além da modernização do espaço, a nova estrutura está preparada para ampliar a oferta de exames pelo SUS (Sistema Único de Saúde), incluindo procedimentos que anteriormente não eram realizados na cidade.

A expectativa é que a ampliação contribua para agilizar diagnósticos e o acompanhamento dos pacientes, ao mesmo tempo em que proporciona mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

A solenidade contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB); da primeira-dama Vera Lucia Batista; de Isabele Ribeiro, neta do ex-prefeito Fernando Luiz Alves Ribeiro, homenageado com o nome da unidade; do presidente da Câmara Municipal, vereador Éverton Romero (PSDB); e dos vereadores Wezer Lucarelli (PSDB), Fred Frank (PT), Marquinhos Taxista (PT), Genivaldo Montana (PSD), Juraci de Jesus (PP), Renato Bossay (PSD) e Clarisvaldo Casanova (PL).

Também participaram secretários municipais, servidores, profissionais da saúde e demais convidados.

“Estamos entregando um laboratório completamente reformado e ampliado, com uma estrutura mais moderna e preparada para atender melhor a nossa população. É um investimento importante, que vai permitir ampliar a oferta de exames e trazer mais comodidade para os usuários do SUS”, afirmou o prefeito Mauro do Atlântico.

Estrutura ampliada

Do investimento total, R$ 700 mil são recursos próprios da saúde municipal, enquanto R$ 300 mil foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada pela então deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com recursos do FNS (Fundo Nacional de Saúde).

A intervenção incluiu a construção de uma nova recepção, mais ampla e confortável, além da instalação de telhado termoacústico, novos forros e cercamento completo do prédio com grades.

Também foram realizadas adequações de acessibilidade e de prevenção e combate a incêndios, além de melhorias nos pisos, revestimentos, banheiros, depósitos e almoxarifado.

As instalações elétricas e hidrossanitárias foram modernizadas, e o prédio recebeu pintura geral. As intervenções tiveram como objetivo melhorar as condições de segurança, funcionamento e atendimento oferecidas pela unidade.

Durante a solenidade, vereadores destacaram a importância da modernização para o fortalecimento da rede pública de saúde e ressaltaram a ampliação da capacidade de atendimento à população.

A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, também pontuou os avanços proporcionados pela nova estrutura.

“Essa entrega representa um avanço muito importante para a nossa saúde. Além de proporcionar um ambiente mais adequado para os profissionais e para os usuários, a nova estrutura nos permite ampliar os exames realizados no município. Isso significa mais acesso, mais agilidade e mais qualidade na assistência oferecida à população”, afirmou.

Homenagem a Tico Ribeiro

A cerimônia também foi marcada pela homenagem a Fernando Luiz Alves Ribeiro, o Tico Ribeiro, que dá nome ao Laboratório Municipal. A denominação preserva a memória do aquidauanense que teve participação na história do município e foi prefeito de Aquidauana.

Representando a família, Isabele Ribeiro falou sobre a emoção de ver o nome do avô eternizado em um espaço voltado ao atendimento da população.

“Para nossa família, este momento é de muita emoção e gratidão. Ver o nome do nosso avô sendo eternizado em um espaço que tem como missão cuidar da saúde e da vida das pessoas é uma homenagem muito especial. Hoje, sentimos muito orgulho e alegria por ver sua história sendo lembrada e reconhecida dessa forma”, afirmou.

Ela também agradeceu à Prefeitura de Aquidauana e às pessoas envolvidas na homenagem, destacando que a iniciativa contribui para manter viva a memória e o legado de Tico Ribeiro.

A cobertura completa do evento, com fotos e vídeos, está disponível na galeria de O Pantaneiro e nas redes sociais do site.