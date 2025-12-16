Aquidauana entrega novos veículos para as secretarias de Educação e de Esportes

A entrega simboliza um investimento na modernização da frota administrativa e no fortalecimento da capacidade operacional de duas secretarias com atuação direta e cotidiana na comunidade / Divulgação/Câmara de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realiza, na quarta-feira, dia 17, o ato de entrega oficial de dois novos veículos para a frota municipal. A solenidade está marcada para as 10h, no Paço Municipal, e contará com a presença do prefeito Mauro do Atlântico.

Os veículos serão destinados a duas pastas estratégicas para a gestão pública municipal. A Secretaria Municipal de Educação receberá uma camionete, que deverá auxiliar no transporte de materiais, equipamentos e no suporte logístico às unidades escolares da zona rural e urbana. Já a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer será contemplada com um furgão, que irá reforçar o deslocamento de materiais esportivos, equipes e no apoio à realização de eventos e projetos da pasta em diferentes pontos do município.

A entrega simboliza um investimento na modernização da frota administrativa e no fortalecimento da capacidade operacional de duas secretarias com atuação direta e cotidiana na comunidade. O ato reforça o compromisso da gestão em dotar as áreas de infraestrutura adequada para a execução de políticas públicas nas áreas de educação e esporte.

