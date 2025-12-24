Aquidauana entrega reforma da Unidade de Acolhimento

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Administração Municipal de Aquidauana entregou a reforma completa da Unidade de Acolhimento Institucional, espaço destinado ao cuidado e à proteção de crianças e adolescentes que, por determinação judicial, necessitam de acolhimento temporário. A obra foi executada com recursos próprios do município, totalizando investimento de R$ 828.337,54.



A reforma contemplou pintura interna e externa, construção de mais de 500 metros quadrados de calçadas com acessibilidade, troca de pisos e azulejos, substituição de portas e janelas, instalação de guarda-corpos e rampas, além de melhorias estruturais. A unidade também recebeu reforma elétrica e hidrossanitária, nova lavanderia e garagem, revisão do telhado, paisagismo e novos armários, proporcionando melhores condições de funcionamento e atendimento.



A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, da promotora de Justiça Dra. Angélica de Andrade Arruda, conselheiros tutelares, secretários municipais, servidores e equipe da Assistência Social. A obra foi iniciada durante a gestão do ex-prefeito Odilon Ribeiro e concluída pela atual administração, mantendo a continuidade das políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes.



Durante o evento, a promotora de Justiça Dra. Angélica de Andrade destacou a importância da conclusão da obra para o atendimento da infância e juventude, ressaltando que o espaço passou por uma reestruturação significativa e agora oferece melhores condições para acolher crianças e adolescentes que chegam ao local após situações de violação de direitos.



O prefeito Mauro do Atlântico afirmou que a entrega da reforma encerra o ano com uma ação voltada ao cuidado social, reforçando o compromisso da gestão com a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes atendidos pela unidade. O secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, ressaltou o esforço conjunto entre Prefeitura e Poder Judiciário para que a obra fosse concluída antes do período natalino.



O vice-prefeito Dr. Murilo Acosta destacou a responsabilidade do Poder Público em garantir direitos e proteção às crianças acolhidas, enquanto a coordenadora da Unidade, Gisele Lima Lopes, falou sobre a importância do espaço reformado para o cotidiano das crianças e para o trabalho desenvolvido pela equipe.

