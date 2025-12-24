Aquidauana entrega reforma da Unidade de Acolhimento

A obra foi executada com recursos próprios do município, totalizando investimento de R$ 828.337,54
Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana
A Administração Municipal de Aquidauana entregou a reforma completa da Unidade de Acolhimento Institucional, espaço destinado ao cuidado e à proteção de crianças e adolescentes que, por determinação judicial, necessitam de acolhimento temporário. A obra foi executada com recursos próprios do município, totalizando investimento de R$ 828.337,54.
A reforma contemplou pintura interna e externa, construção de mais de 500 metros quadrados de calçadas com acessibilidade, troca de pisos e azulejos, substituição de portas e janelas, instalação de guarda-corpos e rampas, além de melhorias estruturais. A unidade também recebeu reforma elétrica e hidrossanitária, nova lavanderia e garagem, revisão do telhado, paisagismo e novos armários, proporcionando melhores condições de funcionamento e atendimento.
A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, da promotora de Justiça Dra. Angélica de Andrade Arruda, conselheiros tutelares, secretários municipais, servidores e equipe da Assistência Social. A obra foi iniciada durante a gestão do ex-prefeito Odilon Ribeiro e concluída pela atual administração, mantendo a continuidade das políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes.
Durante o evento, a promotora de Justiça Dra. Angélica de Andrade destacou a importância da conclusão da obra para o atendimento da infância e juventude, ressaltando que o espaço passou por uma reestruturação significativa e agora oferece melhores condições para acolher crianças e adolescentes que chegam ao local após situações de violação de direitos.
O prefeito Mauro do Atlântico afirmou que a entrega da reforma encerra o ano com uma ação voltada ao cuidado social, reforçando o compromisso da gestão com a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes atendidos pela unidade. O secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, ressaltou o esforço conjunto entre Prefeitura e Poder Judiciário para que a obra fosse concluída antes do período natalino.
O vice-prefeito Dr. Murilo Acosta destacou a responsabilidade do Poder Público em garantir direitos e proteção às crianças acolhidas, enquanto a coordenadora da Unidade, Gisele Lima Lopes, falou sobre a importância do espaço reformado para o cotidiano das crianças e para o trabalho desenvolvido pela equipe.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
Paróquia de Aquidauana anuncia programação de missas de Natal
Ceia de Natal será de tempo firme em Aquidauana
Ação solidária reúne servidores da limpeza urbana de Aquidauana
Mobilização social
Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude
Artigos
Igreja realizou mais uma edição da Cantata de Natal, reunindo membros da igreja e a comunidade em uma noite marcada por louvor, adoração e celebração do nascimento de Jesus Cristo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS