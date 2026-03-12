Aquidauana entrega trator recuperado para produtores da Aldeia Limão Verde

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou nesta semana a entrega de um trator e uma grade recuperados para atender produtores da Associação de Moradores e Amigos do Limão Verde (Amalve). A ação foi conduzida pela Secretaria Municipal de Produção.



De acordo com a prefeitura, a reforma do trator e da grade foi custeada com recursos próprios do município. Também foi entregue óleo diesel para que a patrulha mecanizada possa iniciar o atendimento aos agricultores familiares da comunidade.



Segundo a Secretaria Municipal de Produção, a recuperação dos equipamentos permite ampliar o atendimento aos produtores na preparação do solo e em outras atividades relacionadas à produção agrícola.



Além da comunidade do Limão Verde, a secretaria informou que recentemente foram entregues dois tratores e grades reformadas para produtores da Associação de Produtores dos Indaiás 1, 2 e 4, com previsão de atendimento também às famílias do Indaiá 3.



Conforme a secretaria, com o fim do período de chuvas a prefeitura dará continuidade ao atendimento às famílias assentadas, com ações voltadas à preparação do solo para plantio, apoio durante a colheita e comercialização da produção da agricultura familiar.



A produção agrícola das famílias também pode ser destinada ao fornecimento de alimentos para a merenda escolar das redes municipal e estadual em Aquidauana.