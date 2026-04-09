Aquidauana entrega veículo reformado para ações de zoonoses

Thais Mendes/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana realizou, na última terça-feira (8), a entrega de um veículo reformado destinado ao acolhimento e transporte de animais. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento das equipes e fortalecer as ações de controle de zoonoses no município.



Participaram da entrega o prefeito Mauro do Atlântico, as secretárias Sandra Calonga (Saúde e Saneamento) e Marluce Luglio (Administração), o secretário Ernandes Peixoto (Finanças), o diretor do Estabelecimento Penal de Aquidauana e tesoureiro do Conselho da Comunidade da Comarca, Fábio Amarílio, além de equipes da Secretaria Municipal de Saúde.



A reforma do veículo foi realizada por meio de parceria entre a Prefeitura e o Conselho da Comunidade da Comarca de Aquidauana, com mão de obra do Estabelecimento Penal. Os materiais utilizados foram adquiridos com recursos próprios do município.



Com o veículo, a equipe composta por médico-veterinário e agentes de combate às endemias passa a contar com melhores condições para atividades como coleta de sangue, recolhimento de cães positivos para leishmaniose e ações de prevenção e controle da doença.



O equipamento também será utilizado no acolhimento e na destinação de animais, contribuindo para as atividades de vigilância sanitária.



Durante a entrega, o prefeito Mauro do Atlântico afirmou que o veículo amplia a capacidade de atuação das equipes. “Com esse veículo, conseguimos dar mais agilidade e segurança às ações, especialmente no recolhimento e no transporte adequado dos animais. É um equipamento que melhora a estrutura de trabalho das equipes e contribui diretamente para tornar o atendimento mais eficiente e organizado no município”, disse.



A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, destacou que o veículo reforça as ações no enfrentamento à leishmaniose. “Com essa estrutura, nossas equipes terão mais agilidade e segurança nos serviços, principalmente no enfrentamento à leishmaniose. É um reforço importante para qualificar ainda mais os serviços prestados à população”, afirmou.



O coordenador do Controle de Vetores, Sebastião Marques, ressaltou que o equipamento contribui para as atividades de monitoramento. “Esse veículo representa um grande avanço, ele garante mais segurança, organização e eficiência no recolhimento de animais e nas atividades de monitoramento e controle, fortalecendo o combate às zoonoses no município”, declarou.



Já o diretor do Estabelecimento Penal, Fábio Amarílio, destacou a participação da unidade na iniciativa. “Essa parceria demonstra como o trabalho conjunto pode gerar resultados positivos para a comunidade. A participação do estabelecimento penal, por meio da mão de obra, também contribui para a ressocialização, ao envolver os internos em atividades que beneficiam diretamente a sociedade”, afirmou.