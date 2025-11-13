Aquidauana escapa de temporal e tem previsão de chuva nesta quinta-feira

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (13), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperaturas entre 22°C e 36°C, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia.



Na noite de ontem (12), o município não foi atingido pelo temporal que causou estragos em outras regiões do Estado. Em Aquidauana, choveu por volta das 23h, sem raios e trovões, e o volume foi baixo. Já no distrito de Piraputanga, a chuva persistiu durante a noite, porém de forma calma.



O Inmet havia incluído Aquidauana no mesmo alerta de tempestade emitido para Campo Grande, mas a cidade escapou das fortes rajadas de vento e do grande volume de chuva registrados na capital sul-mato-grossense.



As autoridades orientam a população a manter atenção às atualizações meteorológicas, pois o aviso de instabilidade permanece ativo para a região.

