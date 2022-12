Aquidauana está em alerta de tempestade e ventos podem chegar a 60 km/h

Chuva em Aquidauana / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

Aquidauana e outros 78 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta de tempestade nesta quarta-feira (28), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As chuvas podem alcançar 50 mm acompanhada de 60 km/h em rajadas de vento.

O monitoramento indica as chuvas podem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, e os ventos podem ser intensos, chegando a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além de Aquidauana estão em alerta: Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.