Aquidauana está em alerta vermelho devido a onda calor

Ronald Régis/ O Pantaneiro

Aquidauana está no alerta vermelho devido a onda de calor nesta segunda-feira (18). O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o instituto, os termômetros podem chegar a marcar a máxima de 38ºC. Já a mínima não deve ficar abaixo dos 25ºC. Há previsão de chuvas isoladas apenas para o período da manhã.



E o calorão por enquanto não há previsão de ir embora tão cedo. Isso porque, amanhã, terça-feira (19), a máxima pode ser de 39ºC com possibilidade de chuvas isoladas de tarde e a noite.



Na quarta-feira (20), a temperatura máxima pode atingir 40ºC. Contudo, o dia mais quente da semana deve ser a quinta-feira (21). Neste dia a máxima pode ser de 42ºC.



Na sexta-feira, o calor continua, mas com uma leve queda na temperatura. O calorão pode ser de 37ºC.



A orientação do Inmet para a onda de calor é: beber bastante água e evitar exercícios físicos e exposição ao sol.