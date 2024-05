Aquidauana está sob alerta laranja por onda de calor

Tempo nesta manhã em Aquidauana / O Pantaneiro

O feriado será mais um dia de calor para Aquidauana, com os termômetros marcando máximas de 37ºC, mínimas de 25ºC e nenhuma possibilidade de chuvas. De acordo com o Climatempo, a temperatura na cidade está 5ºC acima da média, o que eleva a sensação térmica, agravada pela falta de ventos e baixa umidade do ar (63%).