Aquidauana estará em festa nos dias 9, 10 e 11 de junho

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Com entrada gratuita, a exposição acontece na Avenida Pantaneta, no bairro Alto, da cidade. Serão três dias de muita alegria e shows com a Banda Raimundos, Chicão Castro, Marasmo, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, e muito mais. O evento terá ainda, praça de alimentação, banheiro, tatuadores e outras atrações. Traga sua família e venha admirar as maravilhas de carros antigos que estarão expostos para encanto do público.