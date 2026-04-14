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Futebol regional

Aquidauana estreia na Copa Assomasul após boa campanha na Copa dos Campeões

A Copa Assomasul 2026 terá início no próximo dia 17 de abril, com a participação de aproximadamente 70 equipes

Da redação

Publicado em 14/04/2026 às 09:12

Atualizado em 14/04/2026 às 09:16

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O desempenho reforça o potencial da equipe aquidauanense, que chega motivada para a sequência da temporada / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A equipe de Aquidauana garantiu o terceiro lugar na Copa dos Campeões, torneio que abriu oficialmente o calendário da Copa Assomasul 2026. A competição reuniu 13 equipes de diferentes municípios de Mato Grosso do Sul e foi disputada no último fim de semana, sábado (11), e domingo (12), em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz.

Com uma campanha consistente, Aquidauana realizou quatro partidas, conquistando duas vitórias e sofrendo apenas uma derrota. Os resultados foram:

- Vitória por 4 a 0 sobre Sidrolândia
- Empate em 0 a 0 com Maracaju
- Vitória por 2 a 0 diante de Dois Irmãos do Buriti
- Derrota por 2 a 0 para Antônio João, equipe que avançou à final e se consagrou campeã do torneio

O desempenho reforça o potencial da equipe aquidauanense, que chega motivada para a sequência da temporada. Bicampeã da Copa Assomasul, Aquidauana segue firme na preparação em busca de mais um título.

Próximos passos da Copa Assomasul

A Copa Assomasul 2026 terá início no próximo dia 17 de abril, com a participação de aproximadamente 70 equipes, divididas entre as Séries A e B. Já a Copa Feminina está prevista para começar no dia 3 de maio, ampliando a participação e fortalecendo o futebol entre os municípios.

Aquidauana volta a campo já pela competição oficial entre os dias 17 (sexta-feira) e 18 (sábado) de abril, em Campo Grande. Os adversários serão definidos por sorteio minutos antes das partidas, aumentando a expectativa para a estreia da equipe na busca por mais uma grande campanha.

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