Aquidauana estrutura novo Centro de Desenvolvimento Econômico

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, realizou nesta semana uma reunião de alinhamento com foco na estruturação e funcionamento do novo Centro de Desenvolvimento Econômico, Capacitação e Tecnologia, instalado no prédio da antiga Estação Ferroviária do município.



O espaço será destinado a atividades voltadas ao desenvolvimento econômico, com foco na capacitação e no incentivo ao empreendedorismo. Entre as iniciativas previstas está a instalação de uma central de dados e estatísticas de gestão pública, além de um observatório voltado para investidores e a base operacional do Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria com o Sebrae/MS.



O local também sediará a nova estrutura da Sala do Empreendedor de Aquidauana, que oferecerá serviços voltados a empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e à população interessada em abrir ou formalizar um negócio. Entre os serviços estão: apoio à formalização de empresas, informações sobre legislação, orientação sobre acesso ao crédito, capacitações e suporte para participação em processos de compras governamentais.



A reunião foi realizada na terça-feira (15) e contou com a participação do secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, da analista técnica do Sebrae/MS, Thainara Durso, e dos agentes de desenvolvimento responsáveis pelo atendimento ao público.



A Sala do Empreendedor funciona na Rua Bichara Salamene, no prédio da antiga Estação Ferroviária, com atendimento especializado à população.



A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, realizou nesta semana uma reunião de alinhamento com foco na estruturação e funcionamento do novo Centro de Desenvolvimento Econômico, Capacitação e Tecnologia, instalado no prédio da antiga Estação Ferroviária do município.



O espaço será destinado a atividades voltadas ao desenvolvimento econômico, com foco na capacitação e no incentivo ao empreendedorismo. Entre as iniciativas previstas está a instalação de uma central de dados e estatísticas de gestão pública, além de um observatório voltado para investidores e a base operacional do Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria com o Sebrae/MS.



O local também sediará a nova estrutura da Sala do Empreendedor de Aquidauana, que oferecerá serviços voltados a empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e à população interessada em abrir ou formalizar um negócio. Entre os serviços estão: apoio à formalização de empresas, informações sobre legislação, orientação sobre acesso ao crédito, capacitações e suporte para participação em processos de compras governamentais.



A reunião foi realizada na terça-feira (15) e contou com a participação do secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, da analista técnica do Sebrae/MS, Thainara Durso, e dos agentes de desenvolvimento responsáveis pelo atendimento ao público.



A Sala do Empreendedor funciona na Rua Bichara Salamene, no prédio da antiga Estação Ferroviária, com atendimento especializado à população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!